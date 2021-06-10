بالفيديو.. تعرف إلى مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة كلياً

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة تويوتا اليابانية، أخيراً، وفي حفل إطلاق عالمي، عن الجيل الجديد من سيارتها الأسطورية لاند كروزر، في طراز خاص بالعام 2022، حمل تغييرات كبيرة على صعيد الملامح الخارجية، ومكونات المقصورة الداخلية، بالإضافة إلى حصوله على محرك جديد سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، يحل بديلاً لمحرك الأسطوانات الثمانية الذي لطالما اشتهرت به السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات والمصنفة ضمن فئة العائلية الكبيرة.

وجاء الهيكل الخارجي بملامح جديدة كلياً، استند في تصميمه على قاعدة "تويوتا" الجديدة المعروفة باسم "TNGA"، إلا أن التغيير الأكبر في "لاند كروزر 2022" جاء تحت غطاء المحرك، مع تزويد السيارة بمحرك الأسطوانات الستة بسعة 3.5 لترات، والمعزز بشاحن توربيني، يضمن انتاج قوة 409 حصاناً، و650 نيوتن/متر من عزم الدوران، بزيادة 30 حصاناً، و110 نيوتن/متر من العزم، مقارنة عما كان يوفره محرك الجيل السابق المكون من ثمانية أسطوانات وذي سعة 5.6 لترات.

كما حظي الجيل الجديد، بتغيير أخر على صعيد نقل الحركة، بعد أن جاء طراز 2022 مع ناقل حركة مكوناً من عشر نسب أوتوماتيكية، مما يعطي "لاند كروزر" الجديدة، تسارعاً ممتازاً ضمن فئتها، مع القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في عضون 6.7 ثانية.

وساهمت الخطوط التصميمية لكل من عناصر المقدمة وخلفية السيارة، في تعزيز قدرات الدفاع الرباعي، مع زاوية دخول أمامي تبلغ 32 درجة، كما ارتفاع الخلوص الأرضي "ارتفاع اسفل السيارة عن سطح الأرض" ليصل إلى 230 ميلمتراً.

وتتكل "لاند كروزر 2020" على نظام دفع رباعي دائم، كما حصلت على نظام تعليق متفاعل ومتغير (AVS) بالإضافة إلى نظام التوازن ذي التحكم الذكي بالحركة، ووفرت تويوتا لسيارتها جيل مطور من نظام اختيار أنواع التضاريس، بعد أن تم إضافة نمط القيادة على الثلوج، بجانب نمط أتوماتيكي متطور المستند إلى نظام مراقبة التضاريس المتصل إلى كاميرا مدمجة تحت جسم السيارة.

وترافقت التغييرات الخارجية والميكانيكية، بجملة من التحسينات الداخلية، إذ جاءت مقصورة "لاند كروزر" قياسياً مع شاشة معلومات قياس 9 إنشات، وتوافر خيار الحصول على شاشة أكبر حجماً من قياس 12.3 إنشاً، ويمكن الولوج إلى الهواتف الذكية عبر نظامي "آبل كاربلاي" و"آندرويد أوتو"، بالإضافة إلى خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الخلوية.

وزودت المقصورة بكاميرا ذات خاصية رؤية بـ 360 درجة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، كما تتوفر السيارة أيضاً مع باب خلفي يعمل كهربائياً، ونظام تعريف بالبصمة، ونظام تنقية للهواء، ومقود يتم تعديله كهربائياً.