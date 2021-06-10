محركات.. 5 طرز نيسان الأكثر مبيعاً في الإمارات 2021

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشفت «العربية للسيارات» شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والإمارات الشمالية، عن الطرز الخمسة الأكثر طلباً ومبيعاً من «نيسان» في 2021، الخاصة بالأفراد والعائلات وليست ضمن فئات المركبات التجارية والحافلات.

وقالت الشركة رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» إن «طرز نيسان التي تتصدر القائمة من حيث حجم الطلب والمبيعات، هي صني وباترول وكيكس وألتيما وإكس تريل».

وأضافت: «تعد باترول أيقونة راسخة في المنطقة، وأصبحت تعد مزيجاً مثالياً يجمع بين التراث والفخامة، وتحتفل باترول هذا العام بمرور 70 عاماً على إطلاقتها، وبناءً على تراثها في الإمارات، تم الكشف عن باترول نيسمو مارس الماضي في موقع إكسبو دبي 2020، لما تمثله هذه السيارة من نتاج التطور المستمر تحت مظلة باترول للوصول إلى المزيج المثالي بين الأداء والرفاهية والقوة، وتماشيها مع فلسفة التصميم الجديد لنيسان القائمة على الجرأة والحيوية».

وتابعت: «تمتاز نيسان صني في جيلها الأحدث بتصميم لافت وأنيق، كما أن طرازها الجديد نجح في توظيف تكنولوجيا الغد التي تساعد السائقين على البقاء في الطليعة، خصوصاً أن هذا الطراز أثبت على مر السنين مكانته كعلامة تجارية قوية، مستندة إلى تنامي الطلب عليها».

وأكملت: «تظهر كيكس بتصميمها المميز مع سقف فريد الشكل وخطوط داخلية ممتازة تفوقها ضمن هذه الفئة من السيارات، بالاعتماد على تقنياتها المتقدمة وخصائص التحكم الديناميكي التي تساعد السائق على السيطرة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على ألتيما السيدان العائلية ذات الأبواب الأربعة، التي تزهو بتصميمها المنحوت وأحدث التقنيات مع ميزات التنقل الذكي من نيسان والمزيد من المواصفات الأخرى».

واختتمت: «تنتمي إكس تريل إلى فئة سيارات الدفع الرباعي ذات المقصورة التي تتسع لسبعة مقاعد، وتمتاز بتقنيات تحاكي المستقبل، بجانب تصميمها القوي وقدراتها المتفوقة، في باقة مجتمعة من المواصفات توفر الراحة والمرونة التي يحتاجها السائق خلال القيادة اليومية أو في الرحلات والمغامرات».

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