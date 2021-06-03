نصائح.. 5 مهارات تساعد على إطالة عمر المكابح في سيارتك

المصدر: جوني جبور - دبي

ينصح خبراء في عالم السيارات باتباع مهارات فردية تطيل عمر المكابح في السيارة، وتحافظ على آلية عملها وكفاءتها، لما تمثله منظومة عمل المكابح من مكونات أساسية في المركبات، بكل أنواعها، تساعد على تحقيق السلامة العامة في الطرقات، وتعزيز مفهوم القيادة الآمنة بشكل كبير.

وقال خبراء إن «وجود خلل في منظومة المكابح، وعدم عملها بالكفاءة المطلوبة، قد يعرض قائد السيارة ومن معه وحتى مستخدمي الطريق إلى الخطر، خصوصاً عند التعرض إلى أمر مفاجئ يتطلب الضغط بشدة على دواسة الكبح».

وفي ما يلي خمس نصائح تساعد على إطالة عمر المكابح، والحفاظ على آلية عملها وكفاءتها:

1- مراقبة مستوى زيت الفرامل وعدم نقصانه عن الحد الطبيعي يضمن عدم تآكل فحمات منظومة الفرامل.

2- تجنّب القيادة المتهورة على المنعطفات والمنحدرات، التي غالباً ما تجبر السائق على التعامل بقسوة مع المكابح.

3- التقيد بمواعيد الصيانة الدورية يسهم في حفاظ المكابح على كفاءة عملها، وتحديد الموعد الأنسب لتغييرها.

4- تثبيت العجلات جيداً، والحفاظ على ضغط الهواء المناسب للإطارات، يساعدان على تعزيز كفاءة عمل المكابح.

5- تجنب سكب الماء على المكابح حين تكون ساخنة، حتى لا يتم إلحاق الضرر والتسبب في اعوجاج أقراص الكبح.