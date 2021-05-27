5 مؤشرات خطيرة على إطارات السيارات «لا تهملها»

المصدر: فراس النعسان ■ دبي

كشف مدير التسويق لمنطقة الشرق الأوسط في «كونتننتال للإطارات»، مصطفى فاروق، لـ«الإمارات اليوم»، عن وجود خمس علامات تكون خفية أحياناً على السائقين ويجب عدم إهمالها، لأنها تدل على أن إطار السيارة في خطر وينذر بضرورة فحصه عند المختصين تفادياً لتعرضه للانفجار أثناء سير المركبة على الطرقات، خصوصاً في الأوقات التي تكون فيها درجات حرارة الطقس مرتفعة، فيما قدم فاروق خمس نصائح عن طريقة التعامل المثالي مع الإطارات والحفاظ عليها، ما يضمن طول عمرها وسلامتها.

علامات تدل على تلف الإطارات

1- وجود تشققات في جانب الإطار الداخلي أو الخارجي، بسبب وقوف السيارة لفترة طويلة دون حركة، أو انخفاض ضغط الهواء.

2- تكرار تعرض الإطارات لتسرب الهواء، وهذا دليل على أن الإطار تعرض للتلف ويحتاج للتغيير.

3- وجود انتفاخات في الإطار، ما يعرضه للانفجار في أي وقت، ولذلك يجب تغييره على وجه السرعة.

4- الشعور بارتجاجات أثناء القيادة يكون سببها في الغالب نقص ضغط الهواء، أو عدم وجود اتزان بين الإطارات.

5- ظهور صوت عالٍ أثناء السير على الطرق السريعة، نتيجة احتكاك الإطار بالأسفلت، وهذا مؤشر على تلف الإطار.

نصائح للحفاظ على الإطار

1- ضبط ضغط الهواء بشكل سليم داخل الإطارات للحفاظ على ثبات السيارة أثناء القيادة، والمداومة على فحص ضغط الإطارات على الأقل مرة أسبوعياً، بالإضافة للإطار الاحتياطي.

2- التأكد من وجود أغطية صمامات ضغط الإطارات، واستبدال التالف والمفقود منها، حتى لا يتسرب الهواء من فتحة الصمام، ما يؤدي إلى خفض ضغط الهواء داخل إطارات السيارة.

3- تجنب الحمولة الزائدة في السيارة، حيث إنها تؤثر في الإطارات عند الاحتكاك بالطريق، ما يعرض الإطارات للتلف بفعل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك.

4- الحرص على ملء الإطارات بغاز النيتروجين، الذي يعمل على خفض درجة حرارة الإطارات، بسبب عدم تأثره بالحرارة مثل الهواء العادي.

5- تجنب ركن السيارة في الشمس، حتى لا تتشقق الإطارات بفعل ارتفاع درجات الحرارة، لذلك حاول أن تقوم بإيقاف السيارة في أماكن الظل قدر الإمكان لحماية الإطارات وبقية أجزاء السيارة.