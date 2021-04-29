4 شركات تعديل سيارات تتصدّر عالمياً.. أقدمها «روفا» الألمانية

المصدر: جوني جبور - دبي

سلطت شركة «منصوري» بتقديمها، أخيراً، طراز Ghost Launch Edition النسخة المعدّلة عن سيارة «رولز-رويس غوست» الفارهة، الضوء مجدداً على عراقة شركات تعديل السيارات الألمانية التي تقبض على المراكز الأولى كأعرق شركات التعديل في عالم السيارات، ومن أقدمها على الإطلاق «روفا» المختصة بتعديل طرز «بورشه» السوبر رياضية.

ورغم الشهرة الواسعة لشركة «منصوري» المختصّة بتعديل كم كبير من السيارات، بحجم «بوغاتي» و«لامبورغيني» و«مرسيدس» و«فيراري» و«بنتلي» و«أستون مارتن» و«رولز-رويس»، وغيرها من الطرز الأخرى، إلا أن «منصوري» التي تأسست عام 1983، تحتل المرتبة الـ13 في قائمة أعرق وأقدم شركات تعديل السيارات في العالم، ضمن قائمة تهيمن عليها الشركات الألمانية، بحجم «ألبينا» و«هامان» و«جي باور»، وصولاً إلى الشركة الأعرق على الإطلاق «روفا»، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1939.

«الإمارات اليوم» ترصد، وفق مواقع مختصة في عالم السيارات، من أبرزها «توب سبيد» و«موتو1» البريطانيان، أعرق وأقدم أربع شركات تعديل سيارات، وذلك وفقاً للآتي:

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