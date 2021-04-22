تطبيق مرتبط بالإطارات يرصد بيانات أداء قيادة السيارات ويرشد السائقين

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت شركة «ميشلان» الدولية المتخصصة في أنظمة التنقل والإطارات، أخيراً، عن تطبيق ذكي عبر هواتف «آي أو إس» و«أندرويد» يتيح رصد بيانات عدة تتعلق بالسيارات وأداء الإطارات، عبر الاقتران بها من خلال أجهزة استشعار، ويتيح إرشادات مختلفة للسائقين لدعم تجربة القيادة الأنسب.

والتطبيق تحت اسم MICHELIN Track Connect يمكنه العمل بمثابة مرجع لسائقي السيارات العادية والرياضية، عبر الوصول إلى معلومات أساسية وبيانات مهمة تتعلق بالتعامل مع السيارة والتحكم في ثباتها وملاءمة الإطارات، إضافة إلى نصائح محددة بشأن ضغط الإطارات الأمثل وتزويد الإطارات بالهواء، ودرجة حرارتها وغيرها من الإرشادات والبيانات.

وأشارت إلى أنه يمكن للتطبيق الجديد الاقتران بمجموعة إطارات Pilot Sport Cup 2 الجديدة التي توفرها الشركة، ويعمل على إرشاد وتوجيه السائق أثناء القيادة، من خلال أجهزة استشعار تم تركيبها داخل كل إطار، حيث يمكن للتطبيق تقديم اقتراحات دقيقة تتعلق بضغط الإطارات، وتعكس ظروف القيادة، مثل درجة الجفاف أو الرطوبة الخاصة بالمضمار أو الطريق.

وقال رئيس شركة «ميشلان» في منطقة إفريقيا والهند والشرق الأوسط، مارك باسكيه، إن «مجموعة الإطارات الجديدة والتطبيق عند اقترانهما يوفران للسائقين قاعدة من البيانات والمعلومات والتخصيص، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الإحصاءات والتحليلات التي تساعد سائقي السيارات على تحسين أدائهم على الطريق وفهم كيفية التعامل مع سياراتهم.