اتكاء السائق على «ناقل الحركة» يلحق الضرر بالسيارة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يتّبع العديد من السائقين، من دون قصد، عادات سيئة في أنماط قيادتهم، تتسبب مع مرور الوقت في ظهور مشكلات عدة في السيارة، يمكن تلافيها في حال تم تنبيه السائق إلى حجم المساوئ والنتائج السلبية الناجمة عنها.

ويؤكد خبراء في عالم السيارات، أن إفراط السائق في عاداته السلبية، لا تقتصر نتائجها على إلحاق الضرر في الأجزاء الميكانيكية للسيارة، بل يمكن أن تؤدي إلى حوادث أثناء القيادة.

وفي ما يلي أبرز ست عادات سيئة:

1- اتكاء يد السائق على ناقل الحركة «الجير»، يشكل ضغط سلبي عليه، خاصةً عند الاهتزازات قوية.

2- القيادة بيد واحدة، ترفع من احتمالية عدم قدرة السائق على التحكم بالمقود عند ظهور طارئ.

3- تجاهل ملء خزان الوقود حتى يفرغ، ينشأ عنه ظهور رواسب تُضر بآلية عمل مضخات وقود السيارة.

4- استخدام المكابح بصورة مستمرة، جراء عدم ترك مسافة أمان، يؤدي إلى تقصير عمر المكابح.

5- عدم استخدام المكابح اليدوية عند إيقاف السيارة، خصوصاً على المنحدرات، يتسبب في إلحاق الأذى بعلبة التروس.

6- تجاهل إحماء المحرك في الشتاء، يؤثر تدريجياً في ارتفاع نسب الكربون السلبي داخل المحرك.