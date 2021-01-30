بيجو «GT 508» السيدان الرياضية تصل الأسواق الخليجية

المصدر: إعداد: جوني جبور

سجلت أسواق دول الخليج، أخيراً، وصول طراز «بيجو GT 508»، الجديد كلياً، والذي يعد امتداداً لنجاحات الطراز السيدان الأساسي «508»، مع حصوله على باقة ديناميكية تشمل ترقية على مكونات الهيكل وقطاع المقصورة، بجانب تمتعه بمحرك أقوى بنحو 52 حصاناً عن تلك التي ينتجها محرك النسخة القياسية.

وتستند «GT 508» في هيكلها الخارجي إلى القاعدة ذاتها لفئات التجهيز المختلفة من هذا الطراز، التي تضم فئات «Active» و«Allure» و«GT-Line»، مع حصوله على زخم إضافي في المحرك المكون من أربع أسطوانات وبسعة 1.6 لتر، قادر على إنتاج استطاعة ميكانيكية تبلغ 217 حصاناً، و300 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، الكفيلين بمنح سائق السيارة، تجربة قيادة تفاعلية، تعبر بوضوح عن الرؤية المستقبلية للعلامة التجارية «بيجو» في إنتاج السيارات السيدان ذات الصبغة الرياضية. ونجحت الشركة الفرنسية عبر سيارتها الجديدة «508 GT»، في منح عشاق علامة «بيجو» الحفاظ على الإرث التاريخي لسيارة السيدان ذات الأداء المتفوق، خصوصاً مع طرازها الشهير «504»، مع خطوط خارجية أكثر انسيابية، إذ جاء الطراز الجديد مع شبك أمامي كبير الحجم، بلمسة تصميمية مشتقة من رقعة الشطرنج والمطلية بالكروم، يمتد على جانبيه، تصميم جديد للمصابيح الأمامية العاملة بتقنية «LED» المضاءة.

فيما فضلت «بيجو»، منح طرازها مزيداً من التفرد، مع مصابيح نهارية رأسية، تمتد على جانبي المصد الأمامي وحتى الشفرة السفلية، لتندمج في تصميمها مع بنية غطاء المحرك المخفضة في تعزيز المظهر الديناميكي للسيارة. بدورها، حصلت مقصورة السيارة على تقنيات متطورة، تشمل الجيل الأحدث لتقنية «Peugeot-Cockpit» التي تضم عجلة قيادة مدمجة، وشاشة تعمل باللمس (HD) قياس 10 بوصات، ترافقها سبعة مفاتيح بنمط مفاتيح البيانو، يتم عبرها تشغيل أبرز الوظائف، وتتضمن النظام الصوتي والملاحي، وأخرى قياس 12.3 بوصة، تمثل شاشة عرض رأسية ورقمية عالية الوضوح.

الخطوط الرياضية

واصلت الخطوط الرياضية فرض حضورها، مع خط سقف منخفض نحو الخلف، متوافقاً مع لمسات الإيروديناميكية على صعيد الخطوط الخلفية، مع تصميم عصري للمصابيح الخلفية ضمن إطار أفقي باللون الأسود اللامع، مع إنارة ثلاثية الأبعاد، تعمل بتقنية «LED»، والمستوحاة بالكامل من تصميم «مخلب الأسد».