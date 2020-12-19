«تويوتا» تُدخل تحسينات على طراز 2021 من «جي آر سوبرا»

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدمت شركة «تويوتا» جملة من التحسينات على طراز عام 2021 من سيارتها «جي آر سوبرا»، طالت مكونات الهيكل الخارجي، والمقصورة الداخلية، ووحدات الطاقة.

وتعكس جملة التحسينات على الطراز الجديد حرص «تويوتا» على تعزيز حضور «جي آر سوبرا» كمركبة متفوقة، سواء عند قيادتها على حلبات السباق أو الطريق السريع، وذلك بحصول السيارة على تكنولوجيا سيارات السباق، وإنما ضمن فئة السوبر رياضية التي يمكن قيادتها على الطرقات، في عملية تطوير روعي خلالها خلق الإحساس بالتناغم والتفاعل التام مع المركبة، مع تقديم الأداء الأفضل الممزوج بأقصى درجات التحكم في الثبات، بغض النظر عن ظروف سطح الطريق.

وحافظ طراز 2021 على هوية «جي آر سوبرا» من خلال الاعتماد على المحركات الأمامية، ونظام دفع بالعجلات الخلفية، ما يمنح قائدها الحصول على شغف القيادة لسيارات السباقات، التي تسند على توفير العزم الأقصى عند محور العجلات الخلفي. وتستند السيارة في استخلاص ديناميكيات القيادة التسابقية على جملة من مكونات الإيروديناميكية الهوائية، تبرز مع مقدمة عريضة ومنخفضة، وشبكة أمامية منحوتة بعناية، تحيط بها على الجانبين فتحات واسعة، تتيح تدفقاً واسعاً للهواء المناسب نحو الحيز الجانبي، لتتكامل عوامل الانسيابية مع خطوط جانبية عريضة ومقوسة، سواء في خط السقف أو الخطوط أسفل الأبواب، تتولى توجيه الهواء إلى الحيز الخلفي للسيارة، الذي يتضمن جناحاً كبيراً يمنح السيارة الحصول على مزيد من قوى الهواء الدافعة من أعلى إلى أسفل، وبالتالي منحها ثباتاً أعلى، سواء عند القيادة على الخطوط السريعة أو عند دخول المنعطفات. كما وفّرت «تويوتا» لمقصورة طراز عام 2021 مقوداً رياضياً متعدد الوظائف، مكوناً من ثلاثة أضلاع، يتضمن أزراراً خاصة بالتحكم في أنظمة السيارة، بجانب شاشة على مستوى النظر، تتولى عرض البيانات المهمة بصورة مباشرة على الزجاج الأمامي، لمنح السائق التركيز الكامل على الطريق.

محرك الأسطوانات الـ 6

قدمت «تويوتا» لعملائها مزيداً من الخصوصية في طراز 2021، وذلك مع إصدار خاص من محرك الأسطوانات الست، يأتي باللون الأزرق الكامل، مع عجلات بقياس 19 بوصة، وخطوط لحيز الزجاج الأمامي والجانبي باللون الأسود، وشعار «تويوتا سوبرا» على مقابض المكابح، مع زيادة في السعر الذي يبدأ من 204.9 آلاف درهم.