«أوديسي J» تعزز حضور «هوندا» في قطاع سيارات «الميني فان»

المصدر: إعداد : جوني جبور

عززت «هوندا» حضورها في قطاع «الميني فان» المتوسطة الحجم من خلال طرازها «أوديسي J» الذي يتمتع بمقصورة رحبة خصوصاً في القسم الخلفي، وبمقاعد ذات تصميم تواكب في بنيتها تلك المخصصة لفئة رجال الأعمال وكبار الشخصيات في الطائرات.

وتمتاز المساحة الداخلية الواسعة بقدرتها على استيعاب سبعة ركاب، مع ملاءمة لاستيعاب قدر وافر من الأمتعة في حال تم طي صف المقاعد الخلفي، من دون أن يؤثر ذلك على الرحابة التي يتمتع بها راكبو الصف الثاني من المقاعد، والتي يمكن لها أن تتحول من خلال أزرار تحكم مثبتة بجانب المقعدين إلى أماكن استرخاء خلال الرحلات الطويلة، عبر إمكانية تفعيل إمالة المقعد نحو الخلف والمترافق مع خاصية مساند القدمين الممتدة، القادرة على منح الراكب مزيداً من عوامل الراحة.

وصممت «أوديسي J» بخلوص أرضي منخفض للغاية يمكّن الوصول السهل إلى المقصورة التي تتمتع بمواد عالية الجودة، والمقرونة بالرفاهية، لتتكامل البنية التصميمية مع هيكل صلب، وأنظمة تعليق، ومخمدات (ماصات صدمات) توفر امتصاصاً عالياً للاهتزازات، بجانب كسوة داخلية، تعزز جميعها عوامل الهدوء في المقصورة.

وتواصل المكونات الفاخرة فرض نفسها في حيز السائق والمقعد المرافق عبر لوح قيادة عصري مطعم بالمكونات الخشبية الفاخرة، وشاشة وسطية تعمل باللمس قياس سبع بوصات، بجانب ناقل حركة أسفل الشاشة يسهل من مهمة وصول السائق إليه، ويتكامل مع مجموعة الكونسول الوسطي العلوي التي تضم أزرار التحكم بكل أنظمة السيارة.

وقدمت «هوندا» لسياراتها «أوديسي J» فئتين من التجهيزات، إذ تأتي السيارة قياسياً مع الفئة «EX»، فيما حصلت الفئة الأعلى «EX-V» على فتحة سقف وكسوة جلدية فاخرة، بجانب الحصول على عجلات ذات تصميم رياضي من قياس 17 بوصة، وتتمتع كلا الفئتين بأبواب جانبية للحيز الخلفي من المقصورة تفتح وتغلق بضغطة واحدة على مقبض الباب.

السلامة والأمان

صممت «أوديسي J» لتعزيز أمان المركبة، مستفيدة من هندسة متقدمة تحمي الراكبين من الضرر عبر الجيل الأحدث من الوسائد الهوائية، بجانب تقنيات تساعد على تنبيه السائق عند الحاجة، من أبرزها أنظمة الكشف عن المشاة، وتنبيه السائق عند مغادرة حارة السير، والتحذير من التصادم الأمامي.