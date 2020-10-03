«PSE 508» أقوى طراز تقدمه «بيجو» بتاريخها

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «بيجو» عن طرازها الجديد كلياً «PSE 508»، الذي يعد أقوى السيارات القياسية التي يتم إنتاجها بتاريخ الشركة الفرنسية، ويستند على نظام دفع هجين مؤلف من محرك احتراق داخلي، تتضافر جهوده مع محركين كهربائيين، ينتجان معاً قوة 360 حصاناً.

وتدشن السيارة الجديدة الفصل الأول تاريخياً من علامة «PSE» الذي يرمز إلى الإصدارات عالية الأداء من «بيجو»، وتحقق تقنياتها تناغماً مثالياً بين المزايا الرياضية والتقنيات العالية، إذ تعيد من خلالها الشركة وعبر طرازها «PSE 508» مفاهيم الأداء، عبر توظيف وحدات الطاقة الهجينة، وهي كفيلة بمنح الطراز الجديد مسمى السيارة الأقوى تاريخياً من «بيجو» ضمن فئة سيارات الإنتاج القياسي.

ويضمن نطاق القوة الجديد قدرة السيارة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 5.2 ثواني، وبلوغ سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

كما يمكن للسيارة، الحصول على مدى سير كهربائي يبلغ 42 كيلومتراً، مع سرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومتراً، وذلك بالاعتماد حصراً على المحركات الكهربائية. كما تسهم التقنيات المتقدمة لوحدة الطاقة الهجينة (محرك الوقود الاحتراقي والمحركات الكهربائية) في الحصول على معدلات استهلاك وقود متدنية للغاية، تصل إلى 2.03 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة.