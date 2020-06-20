«تويوتا هايلاندر».. هجينة كهربائية تقطع 100 كيلومتر بـ 5 لترات

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدمت «شركة الفطيم تويوتا» مستوى جديداً من كفاءة الأداء والتكنولوجيا الحديثة في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الصديقة للبيئة، بطرحها أخيراً لطراز «هايلاندر» من «تويوتا» المنتمي إلى فئة السيارات الهجينة الكهربائية، ضمن منظومة دفع تتكون من محركين كهربائيين، تتضافر جهودهما مع محرك وقود احتراقي، لتسهم مجتمعة في تحقيق معدلات استهلاك وقود منخفضة للغاية، والاكتفاء بخمسة لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وتحمل «هايلاندر» الجديدة خبرات «تويوتا» على صعيد تطوير المركبات الكهربائية الهجينة الممتدة لـ23 عاماً، إنما مع الانتقال إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض، التي تتمتع بقوة تحمل وموثوقية عالية، وتتسع مقصورتها لثلاثة صفوف من المقاعد.

وتشتمل «هايلاندر» الجديدة كلياً على المواصفات المعهودة في سيارات «تويوتا» الرياضية متعددة الأغراض، من وسائل راحة، وسهولة ومتعة القيادة، ومزايا السلامة والأمان، مع تحقيق كفاءة أكبر في توفير استهلاك الوقود ضمن فئة «الهجينة الكهربائية»، وبالتالي تدنّي نسب انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الضار للبيئة.

وتستند «هايلاندر 2020» إلى نظام دفع ذكي بكامل العجلات، ومساحة مرنة وعملية، مع قدرة سحب قدرها 1500 كيلوغرام، فيما يرتكز الهيكل المتطور على منصة «تويوتا» الهندسية العالمية الجديدة (TNGA-K)، ويتكامل هذا الأساس المتين من خلال هيكل خفيف الوزن وعالي الصلابة، بجانب حصوله على مركز ثقل منخفض يسهم في منح السيارة تحكماً رشيقاً مقترناً بثبات أكبر على الطريق.

وتتكامل المواصفات الخارجية مع مقصورة داخلية تم خلالها استخدام مواد عالية الجودة في توفير مرونة عملية، والمقترنة بمجموعة من المزايا المتقدمة، بما فيها نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي لمنطقتين، ولوحة عدادات تتكون من شاشة ملونة بقياس سبع بوصات، تتكامل مع شاشة وسطية تعمل باللمس قياس ثماني بوصات خاصة بنظامي الصوت والملاحة.

وتتضمن المزايا الإضافية:ـ إضاءة محيطية، ونظام صوت يتصل إلى ست مكبرات، ومقعد سائق كهربائي قابل للتعديل المتعدد، ومقاعد صفين «ثاني» و«ثالث» قابلة للطي بالكامل، وباب خلفي كهربائي، إضافة إلى نظام ذكي للدخول وتشغيل السيارة.

النطاق السعري

تأتي «هايلاندر 2020» بفئتين من التجهيزات، وبلائحة سعرية تشمل ضريبة القيمة المضافة، تبدأ مع الفئة «جي إكس آر» التي تأتي بسعر 154.9 ألف درهم، مع إتاحة «الفطيم تويوتا» إمكانية التمويل المصرفي، وصولاً إلى طراز النخبة «في إكس آر» الذي يأتي بسعر يبدأ من 179.9 ألف درهم.