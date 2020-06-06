«بي إم دبليو» تكشف عن مركبة هجينة تستهلك 1.7 لتر لقطع 100 كيلومتر

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة بي إم دبليو الألمانية» النقاب عن نسخة هجينة من سيارتها «X2»، تحمل اسم «X2 25e» القادرة على تحقيق معدلات استهلاك وقود منخفضة للغاية، تقف عند أعتاب معدل 1.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وأوضحت الشركة أن مركبتها الهجينة المنتمية إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والعاملة بنظام الشحن الكهربائي «Plug-in» تعتمد على محرك وقود احتراقي مكون من ثلاث أسطوانات، ينتج قوة 125 حصاناً، تتضافر جهوده مع محرك كهربائي ينتج قوة 95 حصاناً، فيما تتولى تغذيته بالتيار بطارية بسعة 10 كيلوواط/‏ساعة.

وتتيح البطارية الكهربائية مدى سير يصل إلى 57 كيلومتراً، وبلوغ سرعة 135 كيلومتراً، بالاعتماد حصراً على المحرك الكهربائي من دون تدخل من محرك الوقود الاحتراقي، إلا أن عمل وحدة الطاقة الهجينة كاملة «محركا الوقود الاحتراقي والكهربائي»، يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.8 ثوانٍ، مع بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 195 كيلومتراً في الساعة.

ووفقاً لمصادر الشركة الألمانية، فإن من المقرر طرح الطراز الهجين «X2 25e» في الأسواق، اعتباراً من يوليو المقبل، وبلائحة أسعار تبدأ من 47 ألفاً و250 يورو، (194 ألفاً و400 درهم).

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