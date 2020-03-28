«وايلد ديزاين» تقدّم «بلاك بايسون» من «تويوتا هايلوكس»

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدّمت شركة التعديلات اليابانية «وايلد ديزاين»، نسخة معدلة من «تويوتا هايلوكس» حملت اسم «بلاك بايسون»، وجاءت بزوائد خارجية مميزة، توفر مزيداً من العناصر العدائية للشاحنة التجارية صغيرة الحجم، وتمنحها قدرات أعلى للتعامل مع التضاريس الوعرة.

واشتقت «وايلد ديزاين» اسم «بلاك بايسون» لنسختها المعدلة، من اسم الثيران الضخمة التي تعيش في البراري الأميركية، والتي تتمتع بقدرتها على تحمل شتى الظروف المناخية القاسية، والتعامل مع شتى أنواع التضاريس، خلال تنقلها بحثاً عن المراعي.

وتضمنت جملة التعديلات التي وفرتها شركة التعديلات اليابانية في نسخة «تويوتا هايلوكس بايسون»، مصداً أمامياً كبير الحجم مزوداً بمصابيح وكشافات تعمل بتقنية «إل إي دي» المضيئة. كما يبرز أسفل المصد، صفيحة معدنية بلون رمادي تضفي مزيداً من الطابع الرياضي، وتوفر مزيداً من الحماية عند القيادة في الأراضي الوعرة. وحصل غطاء المحرك على فتحة مزدوجة كبيرة الحجم، بالإضافة إلى تزويد السيارة بكشافات مثبتة أعلى الزجاج الأمامي، توفر مزيداً من الإنارة خصوصاً عند القيادة الليلية.

وحصلت الخطوط الجانبية، على عجلات كبيرة الحجم من قياس 22 بوصة، مزوّدة بإطارات قادرة على التعامل مع أنواع الطرقات والتضاريس كافة، بالإضافة إلى مخارج عادم ثلاثية تبرز أمام العجلات الخلفية، وتوفر مزيداً من التميز.

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