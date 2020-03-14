«سكودا» تدشّن حقبة المحركات الهجينة في «أوكتافيا آر إس»

المصدر: إعداد: جوني جبور

دشنت شركة «سكودا» التابعة لمجموعة «فولكس واغن»، حقبة المحركات الهجينة في طرزها عالية الأداء «آر إس»، وذلك بالكشف عن نسخة من طراز عام 2021 لسيارتها «أوكتافيا آر إس»، تحمل اسم «Octavia RS iV». وتستند في استخلاص إجمالي قوتها البالغة 245 حصاناً، و400 نيوتن/‏متر، الى وحدة طاقة مكونة من محرك وقود احتراقي «TFSI» رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر، تتضافر جهوده مع محرك كهربائي يستمد طاقته من بطارية «ليثيوم أيون» بقوة 13 كيلوواط/‏ساعة. وأوضحت «سكودا» أن نسختها الهجينة «Octavia RS iV»، قادرة على قطع مسافة 60 كيلومتراً بالاعتماد حصراً على المحرك الكهربائي، بالإضافة إلى تحقيقها كفاءة عالية على صعيد الخفض في معدلات استهلاك الوقود، التي تترافق بخفض ملحوظ في معدلات انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، والتي تقف عند أعتاب 30 غراماً في الكيلومتر الواحد من المسافة المقطوعة. ويضمن المحرك الهجين للسيارة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 7.3 ثوانٍ، على أن يتولى نقل القوة المحركة إلى العجلات الأمامية، ناقل حركة أوتوماتيكي «DSG» مكون من ست سرعات.

وتزدان السيارة خارجياً، مع مصابيح ضباب تعمل بتقنية «LED» المضيئة، وعجلات مصنعة من سبائك معدنية تأتي قياسياً من قياس 18 بوصة، بالإضافة إلى مكابح رياضية «RS» بلون أحمر.