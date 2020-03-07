«كوينجسيج» تطرح «جيميرا» أسرع سيارة رياضية رباعية المقاعد

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «كوينجسيج» السويدية، عن سيارتها الجديدة «جيميرا»، التي تعد أسرع سيارة رياضية، تتسع مقصورتها الداخلية لأربعة ركاب بالغين، وقادرة على الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 1.9 ثانية، وبلوغ سرعة قصوى تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة.

وتعتمد «جيميرا» في استخلاص قوتها البالغة 1700 حصان، وعزم الدوران البالغ 3500 نيوتن/‏‏‏متر، على نطاق المحركات الهجينة، المكونة من محرك وقود احتراقي ثلاثي الأسطوانات بسعة اللترين، هو الأول الذي يتم استخدامه بتاريخ الشركة، وتتضافر جهوده مع محرك كهربائي. كما يمكن للسيارة بلوغ سرعة 300 كيلومتر في الساعة بالاعتماد حصراً على المحرك الكهربائي الذي يضمن نطاق سير، من دون الحاجة الى استخدام محرك الوقود الاحتراقي، يصل حتى 50 كيلومتراً. ويجمع التصميم الخارجي للسيارة بين مفهوم الـ«سوبر رياضية» ثنائية الأبواب، مع مقصورة داخلية رحبة تتسع لأربعة ركاب.

وتزخر بالعديد من الأنظمة التكنولوجية المتطورة، تبرز مع شاشة وسطية خاصة بنظام الترفيه والمعلومات، بالإضافة إلى شاشات أخرى لركاب المقاعد الخلفية، وشواحن هواتف ذكية بشكل لاسلكي في الأمام والخلف، وتوفير خدمة الـ«واي فاي» داخل المقصورة لبقاء الركاب على اتصال دائم بشبكة الإنترنت.