رينو تقدم نموذج سيارة GT الاقتصادية الحديثة في ميجان 1.6

المصدر: فراس النعسان - دبي

ما زالت سيارة ميجان جي تي تيربو موضع فخر رينو الفرنسية بعد أن وضعت فيها خبرة عالية في صناعة السيارات الاقتصادية ذات المحرك القوي، والعملي في نفس الوقت.

هذه السيارة، التي تعمل بمحرك 1.6 تيربو، تحمل شخصية رياضية حديثة من الداخل والخارج، ما يجعلها جاذبة لهواة سيارات جي تي متعددة الاستخدامات، خاصة مع الإضافات التقنية العالية، والكراسي المريحة، والقياسات المثالية لسيارة من حجمها.

الشكل الخارجي

تقدم بشكل أنيق ذو ثنايا ديناميكية، ومصابيح مميزة بتقنية LED، وناشر هواء ومصد خلفي مزود بفتحتي كروم لخروج العادم وجنوط "ماجني كورس" مصنعة من خليط من السبائك المعدنية قياس 17 أو 18 بوصة ماسية الشكل. وربما تكون هذه الميزات الخارجية أبرز ما يجعل رينو ميجان جي تي الجديدة تتمتع بتصميم أنيق ومظهر رياضي واضح.

التصميم الداخلي

لم تبالغ رينو كثيراً في تصميم سيارتها ميجان جي تي، فالكابينة مزودة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الداعمة للسمعيات والبصريات، مع شاشة طولية تشبه الكمبيوتر اللوحي في السيارات الفارهة، وهي تحتوي على برامج وتطبيقات يمكن وصلها بالانترنت اللاسلكي، والاستفادة من خدماتها الواسعة للسائق والركاب.

السيارة من الداخل تمنح الاحساس بالشخصية الرياضية البسيطة، وقد تم تصميم مقعد السائق ليناسب أحجاماً مختلفة من الأشخاص بأريحية تامة. أما المقود فهو مصمم بشكل يتناسب مع السيارة الرياضية، مع توافر تبديل السرعات يديوياً على المقود كما هو الحال في سيارات جي تي الأكثر شهرة في العالم.

أما كراسي السائق والركاب، فهي تأخذ شكلاً خاصاً بسيارات رينو سبورت الفرنسية، وتبتعد عن استخدام الجلد التقليدي، لتستبدله بالمخمل الأسود الفاخر المطرز بخطوط ملونة على التعرجات الجانبية، وهو تغيير يلاقي استحسان الكثيرين.

نظام تبديل السرعات المتعدد والتحكم في الانطلاق

تتمتع ميجان جي تي بتكنولوجيا القيادة التي طورها مهندسو رينو سبورت لتدخل السيارة في منظومة القيادة التنافسية. ومن أهم التقنيات الموجودة في السيارة، نظام التبديل المتعدد (Multi Change Down)، وبذلك يمكن نقل ذراع علبة التروس لعدة سرعات مرة واحدة ليحصل السائق على أفضل سرعة عند خروجه من المنعطفات.

ومع نظام التحكم بنظام التبديل المتعدد في الانطلاق أصبح بالإمكان اختصار الوقت المطلوب للانطلاق من حالة التوقف الكامل، وهي ميزة مهمة للسيارات الرياضية الحديثة.

وضع القيادة الرياضية Sport

لمسة واحدة لزر R.S. هو كل ما يحتاجه السائق لسيارة ميجان جي تي لينتقل فوراً بين أوضاع القيادة الرياضية والعادية. وبذلك يمكن اكتشاف هذه الأوضاع المختلفة بسهولة، والتبديل السريع بينها، مع ملاحظة تغير استجابة التحكم الرباعي 4CONTROL والمحرك، وتخطيط علبة التروس، وتهيئة التوجيه، وحساسية دواسة الوقود.

توفير الوقود

عادة ما تكون السيارات الرياضية بعيدة عن خاصية التوفير في الوقود، لكن بتجربة ميجان جي تي بالأداء الرياضي، قدم محركها التوربيني ذي الـ 4 اصطوانات، و16 صمام، شخصية مختلفة تماماً في استهلاك الوقود، وظهر موفراً للغاية مع منحه درجة "ممتاز" في الاستهلاك المثالي بمنطقتنا.

وقد استخدم مصممو المحرك التوربيني ذي الـ 4 اصطوانات أحدث التكنولوجيات المستخدمة في سيارات السباقات بهذه السيارة، وباختبار القيادة بقي استهلاك الوقود منخفضاً بواقع 6 لتر لكل 100 كم في دورة القيادة المختلطة.

يقدم محرك ميجان جي تي للسيارة قوة 130 حصان وعزم 205 نيوتن.متر منطلقة من الثبات إلى سرعة 100 كمس خلال 10.3 ثانية باستخدام ناقل أتوماتيكي ثنائي القابض من 7 سرعات كما تمتاز الفئة بعجلات قياس 17 بوصة.

تجهيزات قياسية

تتميز ميجان جي تي بالتجهيزات القياسية الحديثة، منها: 6 وسائد هوائية، شاشة تحكم باللمس قياس 8.7 بوصة، مكابح يد كهربائية، مرايا جانبية كهربائية بالكامل وذاتية التدفئة، تدفئة للمقاعد الأمامية، كاميرا خلفية فضلا عن تجهيزات أخرى مثل المصابيح ليد نهارية، مكيف الهواء الأتوماتيكي ثنائي التحكم، إمكانية تشغيل المحرك بدون مفتاح، عجلة القيادة المتعددة الوظائف، حساسات الإضاءة، حساسات الأمطار، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات.