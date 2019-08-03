«أودي» تقدم نسخة كروس أوفر من سيارتها «إيه 1»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة أودي الألمانية عن نسخة كروس أوفر من سيارتها الهاتشباك المدمجة «إيه 1»، وتحمل اسم «إيه 1 سيتي كرافير»، وتمثل طرازاً خاصاً للشغوفين بالقيادة داخل المدن، مع زيادة الارتفاع الإجمالي بنحو 40 ملليمتراً مقارنة بالنسخة الهاتشباك القياسية، بالإضافة إلى جملة من التحسينات على مكونات الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

وأوضحت «أودي» أن التعديلات الجديدة، تسهم في تسهيل الدخول والخروج من وإلى السيارة، بجانب منح السائق مجال رؤية محيط أفضل.

ونجحت «أودي» في منح سيارتها الارتفاع الجديد، من خلال زيادة ارتفاع نظام التعليق المعدل بنحو 35 ملليمتراً، بجانب تزويد السيارة بعجلات من قياس 18 إنشاً، التي كانت وراء منحها زيادة إضافية في الارتفاع بنحو 5 ملليمترات على النسخة القياسية، ليصل إجمالي زيادة الارتفاع إلى 40 ملليمتراً.

كما وفرت «أودي» لشريحة الشباب الشغوف بأسلوب القيادة، إمكانية تزويد السيارة بملاقط مكابح باللون الأحمر، ومخمدات قابلة للتعديل وضبط مستوى قساوتها.