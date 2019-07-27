«شيفروليه» تكشف عن أول سياراتها الـ «كورفيت» المزوّدة بمحرّك وسطي

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «شيفروليه»، أخيراً، عن الجيل الثامن من سيارتها الشهيرة «كورفيت»، وذلك مع طراز «كورفيت سي 8 ستنغراي» المخصص لعام 2020، ويعد الأول بتاريخ هذه السيارة الذي يزود بمحرك وسطي، بعد 66 عاماً وسبعة أجيال من «كورفيت» جاءت جميع طروحاتها بمحركات أمامية.

وتأتي «كورفيت سي 8 ستنغراي» 2020 بهوية تصميمية رياضية مشابهة للصور التخيلية التي سبق لشيفروليه نشرها سابقاً عنها، إذ تأتي السيارة مع مظهر جريء، وأبعاد خارجية جديدة بالكامل يفرضها المحرك الوسطي، إلا أنها في الوقت ذاته، حافظت على الهوية التي عادة ما تحملها سيارات «كورفيت»، بالجمع بين الرشاقة والانسيابية، مع المظهر الرياضي المنحوت.

وتكشف الخطوط الخارجية عن مدى الديناميكية والثبات اللذين تتمتع بهما «كورفيت سي 8 ستنغراي» ذات المحرك الوسطي، مقارنة بسابقتها «سي 7» ذات المحرك الأمامي، وذلك من خلال الاستفادة من الأبعاد الجديدة للسيارة، لكونها تأتي بطول إجمالي يبلغ 4883 ملليمتراً، بزيادة بلغت 390 ملليمتراً عن «سي 7»، بالإضافة لكونها أعرض وأقل ارتفاعاً، مع عرض يبلغ 1932 ملليمتراً (55 ملليمتراً أعرض من سي 7)، وبارتفاع يصل إلى 1234 ملليمتراً (5 ملليمترات أقل من ارتفاع سي 7). وأسهمت الأبعاد الجديدة في منح مصممي الصانع الأميركي، مزيداً من الحرية في كيفية تصميم مكونات المقصورة، التي جاءت بدورها مستلهمة من علوم الطيران، وتلتف بشكل كبير حول سائق السيارة، سواء من خلال مكونات لوح القيادة، أو عبر مقود جديد جاء بخطوط مسطحة قليلاً من الأعلى والأسفل بصورة تتيح مجال رؤية أوضح لشاشة عرض العدادات البالغ قياسها 12 إنشاً والقابلة لإعادة الضبط.

وأكدت «شيفروليه» أن محركها الجديد الوسطي، قادر على إنتاج قوة 490 حصاناً، مع اتاحة خمسة أحصنة إضافية من خلال حزمة «زد 51» التي يمكن للعملاء طلبها نظير كلفة إضافية، وتتضمن بجانب زيادة القوة الحصانية، باقة من الحزم المتكيفة على صعيد التحكم بأنظمة التعليق. ووفقاً لمصادر الشركة الأميركية، ستتوافر السيارة لاحقاً بنسخ أخرى، من المتوقع أن تراوح سعات محركاتها بين 4.2 و5.5 لترات، مع ضاغطين توربينيين، على أن تنتج هذه المحركات نطاق قوة يراوح بين 650 و800 حصاناً، على أن تكون النسخة الأعلى مجهزة بنظام دفع رباعي ونظام هجين.

johni_jabbour@yahoo.com

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