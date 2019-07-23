بيجو تقدم سيارتها 5008 الجديدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والسعة المثالية

المصدر: فراس النعسان - دبي

يصف الخبراء النقلة التي أحدثتها شركة بيجو الفرنسية للسيارات من خلال طراز 5008 بأنها تغيير للجلد بالكامل. فهذه السيارة ظهرت بأبعاد مختلفة عن سابقاتها من طرز بيجو صغيرة الحجم، والرياضية، وحتى ذات الأبواب الأربعة.

بيجو 5008، التي جاءت بقياسات 4641 مم/ 1646 مم / و1844 مم، في موديلات 2019 شكلت هذه النقلة التي كانت تبحث عنها الشركة لتدخل العصر الحديث، ليس فقط في الحجم العائلي المثالي، لكن من خلال تقنيات عصرية، وإدخال الذكاء الاصطناعي في الأمان والحركة معاً.

محرك مثالي

السيارة زودت بمحرك سعة 1600 لتر بأربع أسطوانات، يحتوي على عدد 16 صباباً داخلياً، مدعومة بخاصية الحقن الإلكتروني للوقود.

أما قوة المحرك، فتبلغ في بيجو 5008، 165 حصان، بعزم 240 نيوتن لكل متر عند وصوله إلى أقصى سرعة، وهي ستة آلاف دوران في الدقيقة الواحدة.

مميزات المحرك أنه بسعة اقتصادية وبقوة ملائمة للطرق المعبدة وسط المدن، وعلى الطربقات الخارجية، وهو يعتمد على الحقن الإلكتروني للوقود، ما يسمح باستهلاك قليل للغاية خاصة على المسافات البعيدة.

تستطيع السيارة أن تقطع مسافة 100 كم كاملة بستة لترات فقط من الوقود، وهو معدل رائع يتناسب مع حجم محركها الاقتصادي.

ويدعم قوة الحركة في بيجو 5008 وجود ناقل سرعات اتوماتيكي بست نقلات تقدم الدعم للسيارة بحركة سلسة من خلال مقبض أنيق يعطي الاحساس بالحيوية والحداثة التي تتمتع فيها السيارة.

تقنيات وذكاء اصطناعي

بيجو 5008 تتمتع بتقنيات عالية في كافة جوانب السيارة الداخلية والخارجية، ولعل أهم ما يلمسه السائق هو إمكانية الاختيار بين عرض البيانات على شاشة رقمية بقياس 8 بوصة تعمل عن طريق اللمس، أو على على الجزء الخاص بالعدادات أمام السائق، وهو ما يسمى بـ تقنية i-cockpit التي أدخلتها بيجو الفرنسية في سياراتها الحديثة.

التقنيات لا تتوقف عند i-cockpit فحسب، فلدى السائق الكثير لاكتشافه داخل قمرة القيادة، مثل الأجهزة الصوتية، والخرائط المحدثة للمنطقة، والربط السريع لبيانات الهاتف الذكي مع الشاشة الرقمية، وتنبيهات الأمان المتعددة.

تعديلات مهمة

قامت بيجو بإجراء تعديلات مهمة للغاية في 5008 عن الطراز السابق 3008، من خلال التقنيات الحديثة، وتقنية الـ i-cockpit، والشاشة سريعة الاستجابة.

ومن أهم التحسينات، زيادة سعة خزان الوقود في بيجو 5008 لتبلغ 56 لتر، وهي أعلى بمقدار خمسة لترات عن سابقتها 3008 والتي تمتلك خزان وقود تبلغ سعته 51 لتر فقط.

هذا التحسين في زيادة سعة خزان الوقود يمنح السائق القدرة على قطع مسافات أكبر بسعة الخزان الكاملة دون الحاجة للوقوف والتعبئة، خاصة أن السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود.

خاصيتي EBD وESP

تم تزويد بيجو 5008 الجديدة بخاصيتي الثبات على السرعات العالية عند استخدام المكابح، وهما خاصيتي EBD وESP، وبذلك تزيد القدرة على منح الأمان من خلال توزيع إلكتروني، وتلقائي لمكابح السيارة.

ومع وجود ثبات الحركة على الطرقات، يمكن لخاصيتي EBD وESP أن تزيد من عمر المكابح عند 40 ألف كيلومتر في حال الاستخدام الطبيعي للسيارة على المسافات الطويلة.

التصميم القياسي

داخلياً، السيارة مزودة بالكروم اللامع في المساحات الجانبية والأمامية، مع توافر مقابض الكروم على أبواب السيارة بالإضافة إلى المصدات الأمامية والخلفية وحول المصابيح.

المصابيح الأمامية والخلفية متوافرة بإضاءات LED تعمل تقائياً مع محرك السيارة، ومصابيح الهالوجين للضباب، ومرآة صالون داخلية مزودة بخاصية ذاتية التعتيم تعمل بالذكاء الاصطناعي.

7 مقاعد

بيجو 5008 تفاجئ السائق بسعتها العالية، رغم الحجم الصغير نسبياً لسيارة SUV، وبذلك يمكن الاستفادة من 7 مقاعد بوجود مقعدين في الحقيبة الخلفية قابلة للطي، وجاهزة لاستقبال شخصين بالحجم الطبيعي بأريحية عالية.

هذه السعة القياسية لبيجو 5008 منحتها شخصية مختلفة تماماً عن السابق في 3008، فالمقاعد الخلفية، ومقعد السائق إلى جانب مقعد الراكب الأمامي (اللذين يحتويان على خاصية التدليك بعدة مستويات)، ومقعدين إضافيين، تعتبر مجتمعة مثالية لعائلة تبحث عن سيارة تتوافر فيها عوامل الأمان، والراحة، والقوة، واالاقتصاد في استهلاك الوقود معاً.