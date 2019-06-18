لينكون تعود لواجهة المنافسة مع "نوتيلوس" بنظام السائق المساعد

المصدر: فراس النعسان - دبي

ما أن تنطلق بسيارة لينكولن نوتيلوس 2019 حتى تشعر أنك أمام تكنولوجيا جديدة في عالم السيارات الأميركية، التي غالباً ما تركز على الإضافات القياسية إلى جانب قوة المحرك، ودعم العجلات الأربع للسيارات رباعية الدفع، التي تفخر مصانع الولايات المتحدة بجودتها عالمياً.

السيارة تحمل الكثير من المميزات التي تؤهلها لتعيد منافسة لينكولن إلى الواجهة من خلال مركبات الـ SUV الأنيقة التي تحمل ملامح القرن الواحد والعشرين بجدارة.

السلامة أولاً

ومن أهم مميزات نوتيلوس أنها مريحة في القيادة على المسافات البعيدة، كونها تعتمد تكنولوجيا الأمان في الدرجة الأولى للحفاظ على سلامة السائق والركاب من مفاجآت الطريق، وليس فقط السهو والأخطاء التي يمكن أن يرتكبها السائق أثناء القيادة.

هذه الحساسات التقنية الجديدة تميز نوتيلوس عن غيرها من خلال سهولة استخدامها، والاعتياد عليها بسرعة خلال الأيام الأولى للقيادة، وهي لا تحتاج إلى فترة طويلة للتعلم على استخدامها أو الانتباه إليها كما في بعض السيارات الأخرى التي لاحظ مستخدموها صعوبة تشغيل دعائم السلامة في السيارة.

ويعتبر نظام التحكم بالسرعة "كروز كونترول"، من الأنظمة الذكية الملفتة في السيارة، وهي قبل سريعة الاستجابة لحماية السائق من الاصطدام بفضل تقنية الكشف عن الخطر الحساسة للغاية، ونظام النقطة العمياء، وتحذير خط المغادرة، ومساعدة المحافظة على المسار، ومساعدة الاصطفاف، وميزة ايقاف السيارة دون الضغط المتواصل على الفرامل.

سائق مساعد

ولا بد من الإشادة هنا بنظام السائق المساعد الذي زودت يه لينكون سيارتها الحديثة نوتيلوس Co-Pilot 360 الذي يضم مجموعة من أحدث الابتكارات التقنية التي تتيح للسائق القيادة بثقة.

محرك مثالي

المحرك المثالي لسيارة نوتيلوس، توربو بسعة 2.7 ليتر وبقوة 335 حصان و515 نيوتن متر، يمنح عزم الدوران باستخدام تقنية الدفع القصري والحقن المباشر للوقود مع زوجين من عواميد الكامة المنفصلين.

المحرك مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ويشمل إمكانية بدء التشغيل التلقائي، وهو ما يمنح السيارة قوة دفع عالية في كافة مراحل القيادة.

يتميز محرك 2.7 التوربيني لنوتيلوس بتقنيات ثلاث هي الحقن المباشر والتوقيت المتفاوت لعمل عمودي الكامة المستقلين.

تشابه مع الكبار

كما هو معروف فإن لينكولن تفخر تاريخياً بسيارتها كونتيننتال التي تضع فيها كافة مقومات القوة والفخامة، وهنا في نوتيلوس نجد تصميماً مشابهاً للينكولن كونتيننتال من حيث الشباك البارزة المصنوعة من الكروم مع المصابيح الأمامية المميزة ومصابيح LED المخصصة للنهار.

أما المقصورة، فتضم في نوتيلوس 2019 شاشة رقمية قياس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة جلدية مخيطة يدوياً، وشاشة مركزية كبيرة يتم تشغيلها باللمس تعمل على كل من "أبل كاربلاي" و"أندرويد أوتو"، بالإضافة إلى مقاعد "الترا كومفورت" مع 22 طريقة تعديل. كما يتم توفير أنظمة الصوت من خلال 13 مكبراً للصوت و19 مكبر صوت "ريفيل".