«إف في فرانجيفينتو» تدخل حقبة المركبات «السوبر رياضية»

المصدر: جوني جبور - دبي

تدشن شركة «إف في فرانجيفينتو» الإيطالية، غداً الأحد، عالم إنتاج السيارات ضمن فئة «السوبر رياضية»، وذلك بالكشف عن طراز «DieciDieci» في حفل يقام في مدينة تورينو الإيطالية.

ويعني اسم المركبة «DieciDieci» باللغة العربية: «عشرة عشرة»، ويشير إلى قوة الـ1000 حصان التي ينتجها المحرك المنتمي إلى وحدات الطاقة الهجينة، والمكون من محرك وقود احتراقي معزز بـ«توربو»، إضافة إلى أربعة محركات كهربائية مثبتة على المحاور الأربعة للعجلات.

وتعمل شركة «إف في فرانجيفينتو»، التي تتخذ من مدينة مونكالييري في إيطاليا مقراً لها، ومنذ عام 2015، على مشروع انتاج سيارتها الأولى، خصوصاً أن «DieciDieci» التي سيتم الكشف عنها تمثل امتداداً للنسخة الاختبارية «إسفاني» التي قدمتها الشركة في عام 2016.

وتمتاز المركبة بتصميم مستقبلي مع هيكل خارجي مصنّع من الألمنيوم الخفيف الوزن والعالي الصلابة، مع ارتفاع كلي للسيارة يقتصر على 115 سنتيمتراً، وطول إجمالي يقف عند أعتاب 4.6 أمتار، فيما يبلغ عرض السيارة 2.05 متر.

وتتطلع شركة «إف في فرانجيفينتو»، عبر مركبتها الجديدة «DieciDieci»، إلى المنافسة في قطاع السيارات السوبر رياضية، ومزاحمة منافسين إيطاليين بارزين على صعيد انتاج هذه الفئة من السيارات بحجم كل من شركات «لامبورغيني»، و«فيراري»، و«باجاني».