أكثر 10 طرز سيارات مبيعاً في السوق العالمية خلال 2018

المصدر: جوني جبور - دبي

شهدت سوق السيارات، خلال العام الجاري، زيادة مطّردة وبأرقام غير مسبوقة في حجم المبيعات، مسجلة رقماً قياسياً جديداً بلغ إجماليه نحو 98 مليون وحدة، بنسبة زيادة بلغت 4.61% مقارنة بحجم المبيعات التي شهدتها الأسواق عالمياً في 2017، والتي سجلت خلالها نحو 93.7 مليون سيارة.

وترجع الزيادة الى الطرح الكثيف الذي عمدت إليه شركات صناعة السيارات على صعيد إطلاق سيارات جديدة كلياً، لم يسبق أن طرحتها سابقاً أو على صعيد طرح أجيالٍ جديدة من سياراتها، وذلك بالصورة ذاتها التي قدمتها شركة «تويوتا» اليابانية بطرح جيل جديد من سيارتها «كورولا» لتعزيز حجم مبيعاتها وصدارتها للسيارة الأكثر مبيعاً في عام 2018 بإجمالي تخطى حاجز 995 ألف وحدة، وذلك وفقاً لما كشفته مواقع متخصصة في السيارات وحجم المبيعات في السوق العالمية، ومن أبرزها «فوكس تو موف» الأميركي، و«أوتو درايف» البريطاني.

ومنذ عام 2009، حققت السوق نمواً ثابتاً ومستمراً على صعيد حجم المبيعات بنسب راوحت بين 2 و3%، وبرزت بصورة واضحة في السنوات الخمس الماضية، بتخطيها تدريجياً حاجز مبيعات 80 مليون وحدة.

وترصد «الإمارات اليوم»، بالاستناد إلى مواقع متخصصة أكثر 10 طرز سيارات مبيعاً في السوق العالمية العام الجاري.

johni_jabbour@yahoo.com

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