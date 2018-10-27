«لكزس» تكشف عن يخت «LY650» الفاخر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت شركة «لكزس» اليابانية لصناعة السيارات الفارهة، حقبة جديدة من معايير الفخامة، وذلك بنقل خبراتها الطويلة إلى عالم البحار، والكشف عن يختها الفاخر «LY650». ويحمل اليخت أول تجسيد لفلسفة «لكزس» للتصميم «إل-فينيس» في المجال البحري، ويمثل سعي الشركة لاكتشاف آفاقٍ جديدة من التجارب الفاخرة، سواء كانت في عالم المركبات أو خارجه، كما يشكل استكمالاً للتصميم والاتقان الحرفي. ويعتبر اليخت «LY650» ثمرة تعاون بين «لكزس» ومجموعة «ماركي-لارسن» لتصميم وبناء اليخوت التي تتخذ من مدينة «ويسكونسن» في الولايات المتحدة مقراً لها، لا سيما بعد نجاح الشركة الأميركية سابقاً في تنفيذ النموذج الاختباري من هذا اليخت، لتأتي النتيجة مع يخت بطول 19.96 متراً، وعرض 5.72 أمتار، ويشتمل على ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات. وينبض اليخت بمحركات «فولفو» البحرية ذات الدفع المتكامل «1350 IPS» ويمكن له استيعاب ستة أشخاص، كما أن اليخت قادر على قطع مسافات طويلة، نظراً إلى اتساع خزان وقوده لـ3785 لتراً، فضلاً عن خزان مياه يتسع لـ825 لتراً.