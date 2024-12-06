8 نصائح لتجنب اختراق الهواتف الذكية

قدم خبراء في قطاع التقنية والأمن الإلكتروني 8 نصائح مهمة لتجنب اختراق الهواتف الذكية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في الحياة اليومية، لاسيما مع الاحتفاظ بالوثائق الشخصية والبيانات البنكية والمالية، يجعلها عرضة للهجمات من القراصنة بشكل مستمر.

ووفقاً للخبراء، شملت قائمة النصائح الـ8 لتجنب الهجمات الإلكترونية، التحديث المستمر لأنظمة التشغيل، الوعي بأي مظاهر غير مألوفة في الهاتف، تجنب النقر على أي روابط مجهولة، الاعتماد على برامج حماية موثوقة، تحديث كلمة السر واستخدام بصمة الإصبع والوجه، المسح الدوري للتطبيقات، مراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات، وأخيراً، عدم الاحتفاظ بكلمات المرور على الهاتف.

وشددوا على أهمية الوعي بالعلامات أو المؤشرات التي قد تدل على تعرض الهواتف للاختراق، منها الارتفاع غير المألوف في درجات حرارة الهاتف، والنفاد السريع للبطارية بشكل غير معتاد، إضافة إلى تسرب غير مبرر لبيانات الإنترنت بباقات الهاتف، وظهور تطبيقات غريبة لم يتم تثبيتها من قبل المستخدم.

وقال رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى شركة «كاسبرسكي» الدولية لحلول الأمن الإلكتروني، عماد الحفار، إن زيادة استخدام الهواتف الذكية وتزايد الاعتماد عليها مع انتشار التطبيقات الخدمية المستعملة بشكل يومي، سواء في العمل أو في مجالات الحياة الأخرى، جعل الهواتف الذكية من أكثر الأجهزة الإلكترونية عرضة للهجمات، والتي تشهد تزايداً بشكل عام على المستويات العالمية من عام إلى آخر.

وأوضح الحفار أن من أبرز العلامات التي يجب على الأفراد أن يكونوا على وعي كافٍ بها لرصد اختراق هواتفهم: ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غير طبيعي، أو نفاد سريع وغير معتاد للبطارية، أو تسرب لبيانات الإنترنت على الهاتف بشكل لا يتناسب مع الاستخدام.

وأضاف إلى أن من النصائح كذلك استخدام تطبيقات للأمن الإلكتروني، وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات، وتجنب الروابط غير الموثوقة.

من جهته، قال خبير تقنية المعلومات، هاني نوفل، إن قراصنة الإنترنت يلجؤون إلى الهجمات على الهواتف الذكية للوصول إلى روابط الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو البيانات المالية والبنكية، مع وجود تطبيقات بنكية متعددة على الهواتف، إضافة إلى الوثائق الشخصية المحفوظة على الهواتف لاستخدامها في معاملات أو خدمات مختلفة.

وشدد على أهمية حماية الهواتف من الاختراقات، مع تزايد الاعتماد على استخداماتها بشكل يومي، ما يتطلب الاهتمام بوضع كلمات سر مناسبة، وتحديثها إن إمكن مع الاعتماد على بصمة الإصبع والوجه، وأنظمة المصادقة الثنائية، إلى جانب الحذر من التطبيقات المجانية والأذونات الممنوحة، ومراجعتها باستمرار، فضلاً عن عدم الاحتفاظ بكلمات المرور على الهواتف.

وأكد نوفل أن مراجعة التطبيقات، والمسح الدوري لها، وتحديث أنظمة التشغيل مهم جداً، مع الوعي برصد أي مظاهر غير مألوفة بالهواتف، مثل النوافذ التي تظهر، أو بطء الاستجابة والتشغيل للتطبيقات.

بدورها، ذكرت خبيرة التقنية، كارين ليو، أن الوعي برصد أنماط استخدام الهواتف يتيح مواجهة الاختراقات عبر رصد أي تطبيقات تطلب أذونات بشكل غير مبرر، وظهور تطبيقات غريبة لم يتم تثبيتها من المستخدم.

وشددت على ضرورة المسح الدوري للتطبيقات من خلال أنظمة التشغيل ومراجعة أذونات التطبيقات، وتجنب التطبيقات المجهولة.

علامات الاختراق

نفاد البطارية بسرعة.

ارتفاع غير طبيعي في حرارة الهاتف.

وجود تطبيقات غريبة لم يتم تثبيتها.

تسرب بيانات الإنترنت بشكل لا يتناسب مع الاستخدام.

ظهور نوافذ غير معتادة على شاشة الهاتف.

بطء الاستجابة والتشغيل للتطبيقات.

إشعارات لتطبيقات للسماح بالدخول إلى ملفات دون مبرر.

نصائح للحماية

التحديث المستمر لأنظمة التشغيل.

الوعي بأي مظاهر غير مألوفة في الهاتف.

تجنب النقر على أي روابط مجهولة.

الاعتماد على برامج حماية موثوقة.

تحديث كلمة السر واستخدام بصمة الإصبع والوجه.

المسح الدوري للتطبيقات.

مراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات.

عدم الاحتفاظ بكلمات المرور على الهاتف.

خبراء تقنية:

. تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية مع الاحتفاظ بالبيانات الشخصية عليها يجعلها عُرضة للهجمات باستمرار.