هواوي تعتزم وقف استخدام أندرويد في أجهزتها الذكية العام المقبل

تعتزم شركة الإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز وقف استخدام نظام التشغيل أندرويد في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية اعتبارا من العام المقبل، والاعتماد على نظام تشغيل صيني في إطار جهودها لإنهاء الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هواوي ستزود هاتفها الذكي الجديد ميت 70 بنظام التشغيل هارموني أو.إم نكست وهو نسخة من نظام التشغيل الخاص بها والذي يلغي بقايا نظام أندرويد لصالح تقنية محلية بالكامل.

وتم الإعلان عن الأجهزة الجديدة في مؤتمر تم بثه مباشرة، أمس، في إطار حملة هواوي لاستعادة مستخدمي الهواتف الذكية غالية الثمن في الصين من منافستها الأمريكية آبل، مع إقامة نظام متكامل لا يعتمد على موردي التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وتعتزم هواوي طرح الهاتف ميت 70 والإصدار ميت 70 برو في الأسواق يوم 4 ديسمبر المقبل ليحل محل أهم أجهزتها منذ سنوات وهو ميت 60. كان الجهاز المطروح في العام الماضي يعمل بمعالج صيني الصنع، ليعيد هواوي إلى بؤرة صناعة الهواتف الذكية وإظهار قدرتها على التغلب على القيود التجارية الأمريكية التي تستهدف حرمان الصين من تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

من ناحيته قال ريتشارد يو رئيس مجلس إدارة قطاع الأجهزة الاستهلاكية في هواوي إن نظام التشغيل هارموني أو.إس نكست سيظل يحتاج إلى شهرين او ثلاثة أشهر لتحسين تجربة المستخدمين، لكن الخطة هي استخدامه من الآن فصاعدًا في الأجهزة القادمة.