"تومورو فاونديشن": استراتيجية دبي للميتافيرس مشجعة للغاية

قال جيفات يرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"تومورو فاونديشن TMRW Foundation"، إنه "بحسب ما جاء في متتبع ويب 3 الخاص بـCrunchbase، تعمل حاليًا حوالي 20000 شركة في نطاق تقنية "ويب 3" وقد حصلت على تمويل يزيد عن 83 مليار دولار. وتركز العديد من هذه الشركات على (الكريبتو والبلوك تشين). ونظرا لما جاء في Crypto Oasis، هناك 1650 شركة من هذه الشركات تعمل حاليَا في الإمارات. والجدير بالذكر أن استراتيجية دبي للميتافيرس تعتبر مشجعة للغاية. وتشير الدلائل إلى أنها في طريقها بالفعل نحو تحقيق الهدف المحدد في توفير 40 ألف وظيفة بحلول عام 2030. وبالتأكيد، دبي تتميز بمكانة رائعة لبناء مستقبل الإنترنت".

وأكد يرلي، أن "تومورو فاونديشن" عززت شراكات عديدة تدعم تبني حكومة الإمارات حلول "ويب 3" التي تساهم في بناء "إنترنت اوف لايف"، وسوف نعلن في المستقبل القريب عن شراكات جديدة لخدمة نشاطات العديد من القطاعات في مسيرتها لتبني "ويب 3"، مثل العقارات والتعليم والتمويل والتجارة وغيرها. هناك حتمًا فرص عديدة ويمكن من خلال التعاون الفعال بين القطاع العام والخاص وضرورة الوفاء بالوعود تحقيق مستقبل شامل وآمن للتواصل مع بعضنا البعض. وتعد الإمارات في طليعة الدول المتقدمة حول العالم في اعتماد التقنيات الجديدة لذا قمنا بإتخاذ مقر رئيسي لشركتنا هنا، ونتطلع من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا من المراكز الحكومية والقطاع الخاص إلى خلق فرص عمل ودعم التقدم التكنولوجي في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأضاف إن "التكنولوجيا والبيئات ثلاثية الأبعاد ليست جديدة وكانت متوفرة منذ سنوات عديدة في تقنيات الألعاب، حيث كانت شركة Crytek التي أطلقتها في السابق رائدة في هذا المجال. ونحن الآن في مؤسسة تومورو فاونديشن نضيف إلى هذا التطور. ونغتنم الفرصة لتطبيق تقنية بأبعاد ثلاثية غامرة ونابضة بالحياة على سيناريوهات العالم الأقرب إلى الواقع. ونساهم في تمكين الشركات والأفراد من التواصل مع البشر الحقيقيون بعواطفهم وأحاسيسهم وبناء علاقات مع بعضهم من أي مكان حول العالم".

وتطرق المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"تومورو فاونديشن"، إلى المزايا التي تُقدمه "ويب 3" للأفراد، مؤكدا أن أولوياتنا تكمن في المنفعة البشرية التي نقدمها، قبل أن نركز على الأرباح المستدامة، لذا يجب أن نكون قادرين على بناء الثقة والتواصل الإنساني الحقيقي بشكل أفضل من السابق، مما يعد أمرًا مهمًا للغاية، فضلاً عن إطلاق العنان على إمكانيات التواصل البشري مع قوة وحقيقة الواقع، وهذه هي رؤيتنا لبناء إنترنت اوف لايف ™Internet of Life وضمان الوصول إلى مساحات رقمية شاملة سواءً للعمل أو للتسلية، وليست جميع الأساليب المستخدمة من خلال "ويب 3" متشابهة، لقد سمعنا الكثير حول ما يقال عن الميتافيرس حيث الهروب من الواقع والتفاعل مع (الافاتارات) والتجسيدات المجهولة وغيرها، ربما هناك الكثير من فرص التسلية في النهج المستخدم. إلا أنني أؤمن بأن المستقبل هو في إنشاء بيئات "ويب 3" نابضة بالحياة وأقرب إلى الواقع".

ومن بين إحدى أهم الإنجازات الرائعة لشركتنا والتي ترتكز على المتصفح وقد شهدت النور مؤخرًا، تقنية Room room3d.com، المنصة التكنولوجية الرائدة للتواصل بمحرك ثلاثي الأبعاد، نابض بالحياة والمدعوم بـ ™RealityOS، الحصرية لـ تومورو فاونديشن، وهو نظام تشغيل الواقع الإفتراضي الداعم لبيئات انترنت اوف لايف ™ Internet of Lifeالتي لا تحتاج لسماعات رأس باهظة الثمن أو أي من الأجهزة الأخرى المستخدمة في تقنيات الواقع الافتراضي. ونحن نُقدّر بأن 4.5 مليار شخص يمكنهم استخدام هذه التقنية في الوقت الحالي على الأجهزة التي يمتلكونها. لنضمن بأن الجيل التالي من الإنترنت متاح للجميع.

أما بالنسبة للشركات، تُعد أكبر المزايا التي يمكن الاستفادة منها، الاتصال الوثيق بالعملاء على الأجهزة الرقمية قدر الإمكان، والاستفادة من المواهب في جميع أنحاء العالم للتعاون في مشاريع ذات مغزى، والقدرة على التواصل مع مجموعات متنوعة تساعد الشركات في تقديم حلول أقرب إلى الحقيقية تلبي متطلبات المجتمع. فضلاً عن تطويرنا تكنولوجيا تخدم الإنسانية.