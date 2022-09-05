"سبيسي" تطلق تقنية "هوفر تاتش" لتطوير الأداء في المتاجر

أعلنت شركة "سبيسي" التي توفر أفضل الحلول القائمة على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي عن إطلاق تقنية "هوفر تاتش" HoverTouch™، وهي أول تقنية تتميز بخاصيّة التشغيل الفوري "plug-and-play"، وتعمل على تحويل الأسطح الموجودة في المتاجر؛ مثل الجدران أو الزجاج أو حتى السيارات، إلى تجارب تفاعلية للعملاء، كما تمكّنهم من جمع البيانات المهمة عن المنتج. وتسعى "سبيسي" من خلال تقنياتها الفريدة إلى مساعدة الشركات على ابتكار رؤىً جديدة وتحسين كفاءة عملياتها وزيادة إيراداتها.

وتم تصميم "هوفر تاتش" لمساعدة تجار البيع بالتجزئة على تحسين حركة المتسوّقين في المتجر، وزيادة المبيعات. وتبني هذه التقنية على النجاح الذي حققته تقنية "Sense"؛ التجربة التفاعلية التي أطلقتها "سبيسي" قبلها، كما تتمتع بميزات جديدة مهمة تتمثل في:

● تمرير اليد أو أرجحتها فوق السطوح، حيث لا يتعين على المتسوِّقين لمس السطح للتفاعل معه، بل يمكنهم تمرير أياديهم فوقه، وبدء تجربة التفاعل من دون لمس المنتج. وتشبه هذه التجربة إلى حد كبير ما يفعله الشخص بمؤشر الماوس عبر الإنترنت؛ إذ يمرر المؤشر فوق العناصر المرغوبة، ثم ينقر عليها.

● "هوفر تاتش كونّكت HoverTouch Connect؛ وهي ميزة تمنح تجار التجزئة والعلامات التجارية في القطاع الاستهلاكي ووكلاءهم إمكانية التحكم الكامل في المحتوى وتجربة المستخدم، فضلاً عن إدارة الجهاز، وتوفير بيانات مفيدة لاتخاذ قرارات مستقبلية.

كما تسمح للعملاء ووكلائهم بتصميم المحتوى ونشره في مشغل وسائط متوافق مع HTML5؛ ما يعني أنه يمكن تشغيل أي محتوى رقمياً في نظام "هوفر تاتش"، ويتاح لتجار التجزئة والعلامات التجارية والوكلاء إعادة استخدام المحتوى المتوفر لديهم. كما تتيح "هوفر تاتش كونّكت" أيضاً لتجار البيع بالتجزئة فرصة الحصول على بيانات شاملة عن تفاعل العملاء، مماثلة للبيانات التي يتم جمعها أثناء القيام بعمليات التجارة الإلكترونية.

● التثبيت والتشغيل الفوري، إذ لا يتطلّب الأمر سوى توصيل النظام ليبدأ بالعمل من دون الحاجة إلى أيّ إعدادات أو تعديلات يدوية.

وفي حين يتيح نظام "هوفر تاتش" عرض التفاصيل عبر إسقاطها ضوئياً على الجدران أو الزجاج أو المنتجات؛ مثل سيارة في صالة عرض، فإن العملاء لديهم أيضاً خيار شراء جهاز مخصَّص (كيوسك) يسمى "HoverTouch React" مزوداً بسطح لعرض المعلومات.

وتُعَدُّ "أودي دالاس" من أوائل تجار التجزئة الذين استخدموا تقنية هوفر تاتش؛ وهي واحدة من أكبر 10 وكلاء لشركة أودي للسيارات في الولايات المتحدة من حيث حجم المبيعات. وفي هذا الصدد، قال توم ماكولوم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "فوربس تود أوتوموتيف" التي تمتلك وتدير أودي دالاس: "مع عودة المتسوِّقين إلى المتاجر، نريد أن نمنحهم تجربة استثنائية"، مضيفاً: "لقد درسنا عدداً من الخيارات للتجارب التفاعلية، ووجدنا أن تقنية هوفر تاتش من سبيسي تقدم أفضل تجربة للعملاء، كما وجدناها أكثر سهولة من التقنيات الأخرى في الإعداد والتشغيل. ما أعجبنا أيضاً عدم الحاجة إلى شاشات تعمل باللمس تفرض علينا إصلاحها واستبدالها باستمرار. وعلى الرغم من عدم مضيّ فترة طويلة على شرائنا هوفر تاتش، إلا أننا نلمس فعلياً زيادة في مبيعات منتجاتنا التي نسوّقها باستخدام هذه التقنية داخل المتجر".

وفي تعليق له على هذا الأمر، قال سكِب هاوارد، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة سبيسي: "إن تجار التجزئة في أمس الحاجة إلى البيانات، ويمكن لتقنية هوفر تاتش توفير بيانات حول تجربة العملاء مماثلة لتلك التي يتم جمعها عبر الإنترنت. إننا متحمسون لتوفير تقنيتنا هذه في أسواق البيع بالتجزئة، ويسعدنا أن يلحظ عملاؤنا تأثيراً إيجابياً ملموساً على المبيعات في متاجرهم".