60 % من مستخدمي "تويتر" في الإمارات والسعودية يرغبون باستكشاف تجارب سفر جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب فصل الصيف، يرغب الكثيرون من سكان المنطقة بالسفر إلى وجهات سياحية عالمية للابتعاد عن الطقس الحارّ والاستمتاع بإجازاتهم الصيفية. وبعد توقف السفر والسياحة سابقاً بسبب القيود التي فرضتها الجائحة، يشهد هذا القطاع اليوم إقبالاً ملحوظاً، وذلك مع سعي الناس لاستكشاف تجارب سفر دولية جديدة.

وفي استطلاع أجراه في شهر مايو الماضي للوقوف على آراء الجمهور في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، طرح "تويتر" على المشاركين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بخطط سفرهم خلال الصيف من أجل فهم أفكارهم المتعلقة بالسفر وأولوياتهم عند حجز الرحلات. وكشفت نتائج الاستطلاع عن العديد من الأفكار والرؤى اللافتة لدى الجمهور.

تجارب جديدة

وعبّر أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع في السعودية والإمارات عن رغبتهم وشوقهم للسفر بهدف الهروب من ضغوط الحياة اليومية وكذلك خوض تجارب جديدة.

وما زال نحو 33% من سكان السعودية يشعرون بالتردد حيال فكرة السفر هذا العام، بينما أظهر 31% من المشاركين مستوىً متقدماً من الثقة والتصميم على خوض تجربة ركوب الطائرة والسفر. أما في الإمارات، فقد أشار نحو 56% من المشاركين إلى عودة الثقة لديهم في مسألة السفر.

السفر مع العائلة

بعد التوقف لنحو عامين عن إقامة المناسبات الهامة، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والتخرّج، يتوق الناس إلى تعويض كل لحظة ممكنة بالقرب من أحبائهم. ومن الدوافع الأكثر شيوعاً التي تحث الناس في السعودية على السفر هذا الصيف الرغبة بقضاء إجازة عائلية (بنسبة 46%)، وكذلك الأمر في الإمارات وبنسبة تخطت 51%.

التكلفة والأسعار

في سؤال حول العوامل الرئيسية التي من شأنها استبعاد وجهات سفر محددة من خطط الإجازة، كان السبب الأكثر شيوعاً للمقيمين في المملكة هو ارتفاع النفقات في الوجهة السياحية (46%) تلته أسعار تذاكر السفر (40%).

وكان من اللافت أن تلك العوامل تقدمت على مسألة السلامة (35%) والأوضاع الجيوسياسية (29%) والصحة العامة (19%).

واختلفت آراء سكان الإمارات، حيث اعتبر الكثيرون أن السلامة هي العامل الأساسي (39%)، تليها مباشرةً أسعار التذاكر (36%) والأوضاع الجيوسياسية (35%) وارتفاع النفقات في الوجهة السياحية المقصودة (35%).

وفي الواقع، شكلت المخاوف المرتبطة بالصحة العامة أحد التهديدات الأقل أهمية في خطط السفر للمشاركين في الاستطلاع من الإمارات، وبنسبة 24% فقط.

الرحلات قصيرة المدى

قدّم المشاركون إجابات متباينة عند سؤالهم عن الوجهة الأكثر جذباً. وأشار المشاركون من السعودية إلى دبي باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً (24%)، تليها سويسرا بنسبة قريبة، حيث حلت في المرتبة الثانية (17%). وكانت آسيا (25%) وتركيا (23%) من الوجهات الأكثر جذباً لدى المشاركين من الإمارات.

العطلات السريعة

تبيّن أن السفر والحجز بسرعة ومن دون تحضيرات طويلة مسبقة كان الأكثر شيوعاً، حيث ذكر معظم المشاركين من دولة الإمارات أنهم يحجزون الرحلة قبل شهر تقريباً (33%)، فيما أشار المشاركون من المملكة إلى قيامهم بالحجز قبل أقل من أسبوعين من موعد الرحلة (30%).

وكان من اللافت في ما يتعلق باحتمال السفر دولياً هذا الصيف، قيام 4% فقط ممن شملهم الاستطلاع في السعودية بتأكيد حجز رحلاتهم بالفعل، بينما قال 48% إنهم لا يرجحون السفر هذا الصيف. من ناحية أخرى، حجز 21% ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات رحلاتهم بالفعل، فيما رجّح 50% منهم أن يسافروا خلال الصيف، ما يشير إلى اختلاف كبير في مستوى الثقة عند المستهلكين بين السوقين اللذين شملهما الاستطلاع.

وذكر 75% من كافة المشاركين في الاستطلاع أنّ سعر التذكرة هو أهم معيار لاختيار شركة الطيران. وجاءت الخطوط الجوية السعودية كخيار مفضل لسكان المملكة (67%) في الرحلة القادمة، بينما اختار 79% من سكان دولة الإمارات شركة طيران الإمارات لإجازتهم القادمة.