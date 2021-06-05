«هاك شيلد».. نظام أمن سيبراني لحماية الخصوصية ومكافحة القرصنة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «سكاي نت سوفتنك» تطبيقاً لمكافحة القرصنة والتجسس وحماية الخصوصية لكل من الأفراد والمؤسسات، وهو تطبيق «هاك شيلد» (HackSheild) الذي أشرف على تصميمه مجموعة خبراء مختصين في مجال الأمن السيبراني، ويتمتعون بخبرة عالية في مجال مكافحة الهجمات الإلكترونية.

وأكدت الشركة في بيان لها أنها سخرت إمكاناتها لجذب أفضل الخبراء العاملين في القطاع، ولديهم خبرة سابقة مع العديد من الحكومات والوكالات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة نظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس»، ويتوافر مجاناً من خلال نسخته التجريبية في دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة أن التطبيق يخطر مستخدميه بمختلف المواقع والتطبيقات المخفية والخطرة التي من الممكن أن تعرّض خصوصيته للقرصنة الرقمية، عبر نظام حماية يعمل على مسح الأجهزة. كما يحتوي التطبيق على مجموعة من المميزات المختلفة التي تعمل من خلال أحدث التقنيات على منع قراصنة الإنترنت من الوصول إلى البيانات الشخصية والأنشطة المختلفة الافتراضية للمستخدمين، وبالتالي التصدي لها.

ولفتت إلى أن برنامج هذا التطبيق صمم كنظام حماية لمحاربة القرصنة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الشخصية مثل الصور، ومقاطع الفيديو، وكلمات المرور الخاصة، وحسابات التواصل الاجتماعي.

وقال المؤسس والمدير العام لـ«سكاي نت سوفتنيك المحدودة»، نيتس أ.ديساي: «بما أن العالم أصبح أكثر اهتماماً بالمجال الرقمي، لاسيما مع تفشي (كوفيد-19)، فقد أصبحت هناك أهمية أكبر للحصول على المزيد من الدعم في مجال الأمن السيبراني للحفاظ على خصوصيتنا وهويتنا الرقمية وتعزيز حماية حياتنا الافتراضية، ولذلك، فإن التقنية تلعب دوراً كسيف ذي حدين في هذا المجال».