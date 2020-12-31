التعامل مع الملفات المعلقة عبر «مركز تحميل أوفيس»

المصدر: الإمارات اليوم

يلاحظ المستخدم أثناء استخدام الكمبيوتر، أحياناً، ظهور دائرة برتقالية تحتوي على سهم يشير للأعلى، ضمن «شريط المهام» في نهاية الشاشة. وتشير هذه الأيقونة إلى «مركز تحميل أوفيس» Office Upload Center الملحق بـ«مجموعة أوفيس المكتبية».

ويساعد هذا الملمح المستخدم على متابعة عمليات تحميل الملفات، التي تتم عبر الإنترنت كما هي الحال مثلاً أثناء تحميل بعض الملفات إلى منصة «ون درايف» السحابية، ومعرفة ما إذا كانت هناك مشكلات تعوق ذلك، وكذلك عملية تنزيل الملفات. ومن المهم إغلاق هذا الملمح إذا كان المرء لا يستخدمه للحفاظ على ذاكرة الجهاز. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «مجموعة أوفيس المكتبية»، فإنه يمكنك الوصول إلى هذا الملمح والتعامل معه، من خلال النقر فوق أيقونة الدائرة البرتقالية، إذا ظهرت أمامك في نهاية الشاشة للوصول للملمح.

كما يمكنك البحث عنه بكتابة اسمه ضمن ملمح البحث، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل عدسة صغيرة بنهاية الشاشة، وهنا ستظهر أمامك نافذة الملمح وبداخلها هذه الرسالة: «لا توجد ملفات قيد التحميل» No Files Are Pending Upload.

في حال كانت هناك ملفات قيد التحميل، فإنه يمكنك النقر فوق زر: «تحميل الكل» Upload All، ضمن «شريط القوائم» أعلى النافذة، كما يمكنك النقر فوق خيار: «إيقاف التحميل» Pause Uploads، لإيقاف تحميل جميع الملفات المعلقة.