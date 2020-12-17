السماح لـ «زووم» بالوصول إلى الميكروفون

المصدر: الامارات اليوم

من الأمور السيئة التي قد يصادفها المرء، تلقي مكالمة فيديو لا يستطيع سماع ما يحدث فيها، أو لا يستطيع الطرف الآخر الاستماع إليه. وتحدث هذه المشكلة أحياناً لمستخدمي إصدار «زووم» Zoom الخاص بالهواتف، لذا فإن أول ما يجب أن يفعله المستخدم هو التأكد من منح التطبيق الأذون اللازمة للوصول إلى ميكروفون الجهاز واستخدامه، ويتم ذلك من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم انقر داخل النافذة التي ظهرت أمامك فوق تبويب: «التطبيقات والتنبيهات»Apps & Notifications.

انقر فوق تطبيق «زووم» Zoom داخل النافذة الجديدة، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو فوق خلفية زرقاء، ثم انقر فوق قسم: «الصلاحيات» Permissions في النافذة الخاصة بـ«معلومات التطبيق» App Info. وأخيراً مرّر داخل النافذة الخاصة بـ«أذون وصلاحيات التطبيق» App Permissions حتى تصل إلى خيار: «الميكروفون» Microphone، ثم حرك المؤشر المجاور له من اليسار إلى اليمين، حتى يظهر اللون الأخضر.