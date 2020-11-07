حفظ بعض لقطات قصص «سناب شات»

المصدر: الامارات اليوم

يحتوي تطبيق «سناب شات» على ملمحين خاصين بالقصص، أولهما «قصتي» My Story لعرض القصص من خلاله للأصدقاء لمدة 24 ساعة، أما الثاني فهو ملمح «قصصنا» Our Story لنشر القصص من خلاله لمدة أطول عبر التطبيق.

لكن بعد انتهاء مدد النشر المحددة يختفي المحتوى الموجود تماماً. لذا يفضّل البعض، ممن بذلوا مجهوداً كبيراً في إنشاء هذه القصص أو يشكل لهم محتواها بعداً مهماً، الاحتفاظ به قبل الحذف. غير أن طريقة حفظ القصة كاملة تختلف عن حفظ إحدى لقطاتها. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، وتريد حفظ إحدى لقطات القصة التي أنشأتها قبل الحذف، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «سناب شات» على هاتفك الذي يعمل بنظامي التشغيل «أندرويد» أو «آي أو إس»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قناع أبيض فوق خلفية صفراء، ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في أعلى يسار الشاشة، ثم مرر إلى الأسفل داخل النافذة التالية وانقر فوق تبويب «قصتي»My Story أو فوق تبويب Our Story بحسب المكان الذي نشرت القصة به، وبعد ذلك انقر فوق اللقطة المرغوبة لتظهر أمامك بكامل حجم الشاشة، ثم انقر فوق زر «الحفظ» Save في نهاية الشاشة، أو انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية في أعلى يمين الشاشة، وعندها انقر فوق أيقونة الحفظ التي تبدو في شكل سهم يشير إلى الأسفل في نهاية النافذة.