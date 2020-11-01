التخلص من النسخ الاحتياطية لأجهزة «IOS» على «ماك»

المصدر: الإمارات اليوم

من المعروف أن أجهزة «ماك» تعمل بسلاسة وبأداء متميز عندما لا تقل المساحة الفارغة من مساحة التخزين على الجهاز عن 20% أو 15%. لذا يحرص مستخدمون على الإبقاء على هذه المساحة فارغة، خصوصاً في أجهزة MacBook Air، وMacBook pro. ومن الطرق التي يلجأ إليها المستخدمون لتحقيق ذلك التخلص من التطبيقات غير المستخدمة وحذف الملفات الكبيرة وضغط المجلدات وإفراغ سلة المهملات تلقائياً، وكذلك إلغاء النسخ الاحتياطية الخاصة بأجهزة (Ios)، سواء كانت للهواتف أو أجهزة «آي باد». فإذا كنت من مستخدمي أجهزة MacBook Air وMacBook pro، وواجهتك الظروف نفسها، وتود إزالة هذه النسخ الاحتياطية من جهازك، اتبع هذه الخطوات: انقر فوق أيقونة «أبل» في أعلى يسار الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق خيار: حول هذا الجهاز About This Mac.

وبعدها انقر فوق قائمة: Storage ضمن شريط القوائم الوارد أعلى النافذة الجديدة. ثم انقر فوق زر: الإدارة والمعالجة Manage في أعلى يمين الشاشة وأسفل شريط القوائم.

ومرر داخل لوح القوائم يسار الشاشة ثم انقر فوق تبويب: ملفات (Ios)، ثم انتقل إلى يمين النافذة وحدد الملفات غير الضرورية التي ترغب في حذفها.

ويمكنك أيضاً حذفها كلها وإعداد نسخة احتياطية حديثة من محتويات أجهزة (Ios).