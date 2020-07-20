«أبل» تنصح بعدم تغطية الكاميرا في أجهزة «ماك بوك»

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أشارت شركة «أبل» الأميركية إلى أن هناك وسائل كثيرة يلجأ إليها المستخدم لتغطية الكاميرا في جهاز «ماك بوك» المحمول، بدءاً من الملصقات البسيطة وحتى الشرائح المنزلقة الصغيرة، وذلك من أجل الحماية من عمليات المراقبة أو التجسس بواسطة الكاميرا.

غير أن الشركة نصحت أصحاب تلك الأجهزة بعدم الاعتماد على مثل هذه الوسائل، نظراً لأنها تؤدي إلى أضرار في الشاشة عند طي الـ«لاب توب»، لأن المسافة بين لوحة المفاتيح والشاشة مصممة بتفاوت صغير للغاية، لافتة إلى ذلك يسري على موديلات «ماك بوك» و«ماك بوك آير»، وكذلك «ماك بوك برو».

وأضافت «أبل» أنه يمكن للمستخدم الاعتماد على مصباح الحالة LED بجانب الكاميرا، حيث إنها تضيء باللون الأخضر عندما تكون الكاميرا فعالة، وقد تم تصميم الكاميرا ومؤشر الحالة بحيث يقتصر على تشغيلهما معاً.