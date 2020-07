اختيار تطبيقات تعمل في الخلفية بنظام «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

يمكن للتطبيقات، التي تعمل بالخلفية في نظام تشغيل «ويندوز 10»، تلقي المعلومات وإرسال التنبيهات والتحديث باستمرار، حتى لو لم يكن المستخدم يقوم باستخدامها. وهو أمر مفيد غير أنه قد يستنزف طاقة البطارية، وباقة البيانات أيضاً، إذا كان المستخدم متصلاً بالويب من خلال نقطة الاتصال Hotspot بالهاتف المحمول. لذا يوصي الخبراء باتباع هذه الخطوات للتحكم في هذه التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وبالتالي الحفاظ على طاقة البطارية وباقة بيانات الهاتف:

انقر فوق قائمة «ابدأ» Start، وتبدو في شكل مجموعة من النوافذ في نهاية الجانب الأيسر من «شريط المهام» أسفل الشاشة، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من القائمة، وانقر فوق زر: «الإعدادات» Settings. انقر بعد ذلك فوق تبويب: «الخصوصية» Privacy، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل «قفل»، ثم انقر داخل لوح القوائم يسار الصفحة فوق قسم: «تطبيقات الخلفية» Background Apps. لو أردت إيقاف كل التطبيقات التي تعمل في الخلفية، انتقل للجانب الأيمن من النافذة وحرك المؤشر المجاور لخيار: «دع التطبيقات تعمل في الخلفية» Let Apps Run In The Background من وضع «التشغيل» يميناً on إلى وضع «إيقاف التشغيل» off يساراً.

في حال أردت إيقاف تطبيقات معينة فقط عن العمل، فانتقل إلى الأسفل في النافذة الموجودة على اليمين، وحرك المؤشر الموجود بجوار التطبيق الذي ترغب في إيقاف عمله بالخلفية، من اليمين On إلى اليسار Off.