حذف الملفات المؤقتة في نظام «ويندوز 10»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشغل الملفات المؤقتة مساحة مهمة من مساحة التخزين على الكمبيوتر، وتتسبب في بطء الأداء. من ذلك مثلاً ملفات الـ«كوكيز» والملفات المرتبطة بتحديثات نظام التشغيل، والمرتبطة باستخدام الإنترنت، والملفات الموجودة في سلة المهملات إذا لم يتم تفريغها.

لذلك، تساعد نظم التشغيل المختلفة مستخدمها في التخلص من هذه الملفات بسهولة. فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10»، فإنه يمكنك حذف الملفات المؤقتة، من خلال النقر فوق قائمة: «ابدأ» Start التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل مجموعة مستطيلات في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة.

مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة حتى تصل إلى ترس «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، ثم انقر فوق تبويب «النظام» System في بداية النافذة التالية.

مرر بعد ذلك داخل الجانب الأيسر من لوح القوائم في النافذة الجديدة، حتى تصل إلى قسم «التخزين» Storage وانقر فوقه، وستلاحظ هنا أن قرص التخزين الافتراضي المعروض أمامك هو القسم «C»، كما ستجد رصداً دقيقاً للمساحة الكلية لهذا القسم والمساحة المستخدمة «Used» والمساحة الفارغة «Free». مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم «مساحة الملفات المؤقتة» مثل ملفات الكوكيز وغيرها Temporary Files وانقر فوقه، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة تعرض قائمة بالملفات التي يمكنك إزالتها، على أن تنتظر قليلاً حتى يتم مسح الملفات كلها.

انقر داخل المربع الصغير المجاور للفئة التي ترغب في حذفها من الملفات المؤقتة، ثم فوق زر «إزالة الملفات» Remove Files أعلى يسار الشاشة.