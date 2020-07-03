إنهاء التطبيقات والعمليات المتوقفة في «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

يلجأ مستخدمو نظام التشغيل «ويندوز» إلى أداة «مدير المهام» Task Manager حلاً أخيراً في إنهاء العمليات أو التطبيقات التي توقفت عن الاستجابة.

ويواجه مستخدمو أجهزة «ماك» المشكلة نفسها تقريباً، وعندئذ ينقرون عادة فوق أيقونة «أبل» ثم فوق خيار «إغلاق التطبيق إجباريا» Force Quit.

لكن البعض يفضل اللجوء إلى ما يُعرف بتطبيق Activity Monitor لإغلاق التطبيقات غير المستجيبة، وإيقاف العمليات التي تتم في الخلفية.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» يمكنك اتباع الخطوات الآتية للاستعانة بالتطبيق: افتح تطبيق Activity Monitor على جهاز «ماك»، ويمكنك العثور عليه في «مجلد التطبيقات» Applications ثم الانتقال منه إلى تبويب «الخدمات» Utilities، ومن ثم توجه إلى قائمة «اسم العملية» Process Name في أعلى يسار الشاشة، واختر التطبيق أو العملية التي ترغب في إيقافها، ولتسهيل الأمر يمكنك استخدام حقل البحث في أعلى يمين الشاشة أو النقر فوق تصنيف اسم العملية لترتيب التطبيقات والعمليات أبجديا وتسهيل العثور على ما تريد، وعندها تأكد من تظليل التطبيق أو العملية المرغوبة ثم انقر فوق أيقونة الغلق التي تبدو في شكل حرف «X» في أعلى يسار نافذة تطبيق Activity Monitor، وبعد ذاك انقر فوق خيار «الإنهاء» Quit أو فوق خيار Force Quit الذي يعني إنهاء العملية في الحال، علماً بأن الأمر يترتب عليه أحياناً خسارة بعض البيانات.