«فيس بوك» تطرح إطار عمل جديداً لاعتماد العمل عن بُعد

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

طرحت شركة «فيس بوك»، أخيراً، إطار عمل جديداً لمساعدة ملايين الأشخاص والشركات من مختلف الأنواع والأحجام حول العالم، في التحوّل إلى الشكل المستقبلي لأسلوب العمل، الذي يجعل من العمل عن بُعد خياراً دائماً وأساسياً، لا إجراء اضطرارياً مؤقتاً خلال جائحة «كورونا» فقط.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على غرفة الأخبار في موقعها الرسمي أن إطار العمل الجديد يضم أربع أدوات، تشمل: «أوكيليوس» للواقع الافتراضي، المخصصة للشركات والأفراد على حد سواء، إضافة إلى أداة «البوابة» للفيديو المباشر في مقار العمل، وأداة «المنتج المباشر» لتعزيز الإنتاجية اللحظية، فضلاً عن أداة «غرف ساحات العمل» لإدارة فرق العمل عن بُعد.

«أوكيليوس»

وبيّنت «فيس بوك» أن أداة «أوكيليوس» لعالم الأعمال عبارة عن منصّة توفر برامج لإعداد وإدارة عمليات نشر الواقع الافتراضي، ومصممة خصيصاً في سماعات الرأس ودعم العملاء على مستوى المؤسسة.

وأضافت أنه جرى تصميم «أوكيليوس» لتعمل مباشرة في أماكن العمل، مستفيدة من البنية التحتية الأمنية العالية، وممارسات الخصوصية، مشيرة إلى أنه جاء قرار إتاحة هذه التقنية بعد النجاح الذي لاقته أداة «أوكيليوس كويست»، التي تم اطلاقها العام الماضي وازداد الطلب عليها، ليس فقط للترفيه، لكن للتدريب المهني الشامل والاجتماعات الافتراضية، حيث أقبل مندوبو المبيعات على استخدامها في إعداد التصورات الخاصة بعروض البيع بالتجزئة وتقليل نفقات السفر، كما اعتمد عليها بعض المنشآت الطبية في تدريب الجراحين وتحسين نتائجهم مع المرضي، واستخدمها بعض الفنادق لفهم تعقيدات العمليات الفندقية، ولذلك تم تطويرها ووضعها داخل إطار العمل الجديد، ليسهل على مزيد من الشركات استخدامها.

«بوابة الفيديو المباشر»

وأفادت «فيس بوك» بأنها نقلت أداة «البوابة»، التي تستخدم فيها الكاميرات الذكية العاملة بالذكاء الاصطناعي، والصوت الذكي، إلى أداة ساحة العمل الحية، بحيث يمكن للموظفين والعاملين القيام بعمليات بث فيديو على مستوى احترافي من أي مكان يكونوا فيه، لتبقيهم الكاميرا الذكية في إطار مثالي، يتمكنون خلاله من التركيز على العروض التقديمية التي يقومون بها.

وأوضحت أنه مثلاً يمكن مع استخدام خاصية «البوابة» متابعة ما يحدث على شاشة ثانية، أثناء تدوين الملاحظات على جهاز الحاسب، فيما إذا كان مطلوباً تشغيل هذه الخاصية على شاشة أكبر، فإنه يمكن استخدام خاصية «بورتال تي في» أو تلفزيون البوابة، لعمل مقاطع ومكالمات فيديو على هذا المستوى من الشاشات الكبيرة، لافتة إلى أن هذه الخاصية الجديدة سيبدأ العامل بها اعتباراً من الشهر المقبل.

«المنتج المباشر»

وبالنسبة لأداة المنتج المباشر، ذكرت «فيس بوك» أن هذه الأداة مخصصة لدعم القائم بالإنتاج في فرق العمل، وتوفر طريقة جديدة لعمل بث مباشر لما يتم العمل عليه أو إنتاجه، داخل ساحة العمل مع عرض أفضل للقيمة الإنتاجية، وتحكم وتفاعل أفضل مع الآخرين، عبر جدولة مقاطع فيديو مباشرة، ومشاركة الشاشة، واستخدام والسماح للأشخاص بطرح الأسئلة والتصويت عليها، وتشغيل التسميات التوضيحية التلقائية لمقاطع الفيديو الحية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية، حيث تقوم أداة ساحة العمل بترجمتها تلقائياً من إحدى هذه اللغات إلى لغات أخرى، حتى يتمكن الموظفون في جميع أنحاء العالم من المتابعة.

«غرف ساحات العمل»

وعن غرف ساحات العمل، أوضحت شركة «فيس بوك» أنها عبارة عن غرف لمؤتمرات ومحادثات الفيديو الحي، تم دمجها في أداة «ساحات العمل» التي كانت قائمة من قبل في الشركة، لتعمل كساحة اجتماعات فيديو حية، تتسع لما يصل إلى 50 مشاركاً في مكالمة الفيديو، حتي لو لم يكونوا من ضمن فريق العمل بالشركة، أو ليس لديهم حساب في مكان العمل.

وأضافت أنه مع هذه الأداة، فإن المستخدم سواء كان يعقد اجتماعات فريق، أو يجري مكالمات سريعة مباشرة، فإنه يمكنه إنشاء روابط مكالمات فيديو ومشاركة الشاشة والتعاون مع فريقه في الوقت الفعلي من أي مكان داخل حسابه على «فيس بوك».

تجريب

أفادت شركة «فيس بوك»، بأنها تخطط لأن ينقلها إطار العمل الجديد إلى وضعية يعمل فيها 50% على الأقل من قوتها العاملة عن بُعد، خلال فترة زمنية بين خمس إلى 10 سنوات، مشيرة إلى أن بعض الأدوات التي يتكون منها إطار العمل الجديد كان قائماً منذ فترة على نطاق تجريبي.