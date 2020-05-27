الاطلاع على سجل التعديلات في «غوغل درايف»

المصدر: الامارات اليوم

تتيح مجموعات البرامج المكتبية الموجودة على الـ«ويب» ميزات عدة لمستخدميها، خصوصاً في ما يتعلق بمزامنة المستندات بين أجهزة المستخدم المختلفة، أو تشاركها مع الغير وإمكانية التعديل فيها في أي وقت ومن كل مكان.

وتسمح مجموعة «غوغل درايف»، على سبيل المثال، بإمكانية العمل على المستند الواحد من قبل 50 مستخدماً. كما تتيح أيضاً للمستخدم الاطلاع على سجل التعديلات التي أجراها كل شخص من هؤلاء المستخدمين على المستند. فإذا كنت أحد مستخدمي تطبيقات «غوغل درايف» وترغب في الاطلاع على سجل التعديلات في المستند ومراجعته، اتبع الخطوات التالية: افتح المستند الذي ترغب في مراجعة التعديلات الخاصة به، ثم انقر فوق أيقونة «ملف» File في أعلى يمين الشاشة في الواجهة العربية للتطبيق، ومرر داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت حتى تصل إلى خيار «سجل النسخة» Version History وانقر فوقه، ومن ثم انقر داخل النافذة المنبثقة فوق خيار «الاطلاع على سجل النسخ» See Version History. ويمكنك أيضاً الاستعانة باختصارات لوحة المفاتيح في الوصول لهذا الخيار، وذلك بالنقر فوق مفاتيح (Control وShift وAlt وH) معاً، وعندها ستظهر على يسار الصفحة قائمة تضم أسماء من قاموا بتحديث المستند ومتى تم ذلك، وبعدها انقر فوق اسم الشخص الذي قام بالتعديل لترى على وجه الدقة ما أدخله على المستند، علماً بأنه يمكنك تسمية هذه النسخ بأسماء مختلفة ليسهل تتبع التغييرات بينها.