تحديد المواقع التي يزورها الأطفال عبر أجهزة «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

يتيح ملمح «وقت الشاشة» Screen time على أجهزة «ماك» المزايا نفسها التي يسمح بها لمستخدمي أجهزة «آي أو إس»، إذ يمكن للمستخدم من خلاله التحكم في استخدام الأطفال لشبكة الـ«ويب»، بمنعهم من مشاهدة مواقع تقدم محتوى غير مناسب، أو بتحديد مواقع معينة للوصول إليها باعتبارها مناسبة لأعمارهم.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك استخدام ملمح Screen time، من خلال تسجيل الدخول أولاً إلى حسابك الشخصي على جهاز «ماك»، إذا كنت تستخدم ملمح «المشاركة العائلية»، أو ادخل إلى حساب طفلك إذا كان الأمر غير ذلك.

انقر فوق شعار «أبل»، ثم فوق خيار «تفضيلات النظام» System Preferences داخل القائمة المنسدلة.

انقر بعد ذلك فوق ملمح Screen Time، واختر اسم المستخدم لطفلك أعلى اليسار في حالة استخدام ميزة «المشاركة العائلية» Family Sharing.

انقر فوق خيار «المحتوى والخصوصية» Content & Privacy في يسار النافذة، ثم فوق خيار «المحتوى» Content في الأعلى، ثم انقر فوق خيار «المواقع المسموح بها فقط» Allowed Websites Only، وتجده تحت قسم «محتوى الويب» Web Content.

انقر بعد ذلك فوق زر «التعديل» Customize تحت الخيار السابق، وهنا ستشاهد قائمة بالمواقع المضافة بالفعل، وفي حال رغبت في إزالة أي منها، حدده، ثم انقر فوق أيقونة الطرح أسفل قائمة المواقع.

لإضافة موقع جديد انقر فوق أيقونة «الجمع» في نهاية قائمة المواقع، ثم أدخل اسم الموقع وعنوان الويب URL الخاص به، ثم انقر فوق زر «موافقة» Ok في نهاية النافذة، وبعد الانتهاء من الإضافة والحذف انقر فوق زر «تم» Done أسفل قائمة المواقع.