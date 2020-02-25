إنشاء اختصارات لعمليات البحث المتكررة عبر «كروم»

المصدر: الامارات اليوم

قد يكرر المستخدم البحث عن عبارات بعينها، أو عن مصطلح يحتاج إلى إدخال حروف ورموز كثيرة، أو جمل طويلة للوصول إلى نتيجة البحث المرغوبة بدقة. ومع التكرار يمل الأمر، ويفكر في طريقة أسرع لإجراء هذا البحث، لذا تسمح بعض المتصفحات، ومنها متصفح «غوغل كروم»، بإنشاء اختصار معين لهذه العبارات، بحيث يمكن للمستخدم الوصول لما يريد، بمجرد إدخال هذا الاختصار إلى حقل البحث، ويتم ذلك من خلال فتح متصفح «كروم»، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة.

انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «الإعدادات» Settings، ثم ابحث داخل النافذة الجديدة عن تبويب «محرك البحث» Search Engine، وانقر فوق خيار «إدارة محركات البحث» Manage Search Engines الموجود تحته.

انقر بعد ذلك فوق خيار «أضف» Add الموجود بجوار خيار «محركات البحث الأخرى»Other Search Engines.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، أدخل إلى حقل النص الوارد تحت عبارة Search Engine، الاسم الذي تفضله للاختصار، ثم أدخل الاختصار الذي تريد استخدامه إلى حقل النص الموجود تحت عبارة Keyword. وأخيراً أدخل عنصر البحث الذي ترغب في استبداله داخل حقل النص الوارد تحت كلمة «عنوان الويب» Url، ثم انقر فوق زر «الإضافة» Add.