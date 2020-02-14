إخفاء «سبوتيفاي» من قائمة عناصر تسجيل الدخول

المصدر: الامارات اليوم

يعجب الكثير من المستخدمين، لاسيما الشباب، بتطبيقات البث الموسيقي، ويندمجون معها بدرجة قد تنسيهم المهام المنوط بهم أداؤها.

وتزيد المشكلة إذا كانت هذه التطبيقات موجودة على الحاسب، وتبدأ العمل تلقائياً مع بدء تشغيل الجهاز.

ومن تطبيقات البث الموسيقي التي تعمل تلقائياً مع تشغيل أجهزة «ماك» تطبيق «سبوتيفاي» للموسيقى، وهو ما قد يجعل المستخدم ينشغل به عن مهام العمل. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» وواجهتك هذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية لمنع تشغيل التطبيق تلقائياً عند تشغيل الجهاز من خلال حذفه من قائمة تسجيل الدخول: توجه إلى أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوق أيقونة «أبل»، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك انقر خيار «تفضيلات النظام» System Preferences، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قائمة: «المستخدمون والمجموعات» Users and Groups وانقر فوقها، ثم انقر فوق تبويب «عناصر تسجيل الدخول» Login Items في الشريط الموجود أعلى الشاشة، وبعد ذلك اختر تطبيق سبوتيفاي Spotify، ثم انقر فوق علامة الطرح (-) في نهاية الصفحة.

ويمكنك بدلاً من الخطوة السابقة النقر داخل المربع الصغير الموجود على يمين اسم التطبيق تحت قائمة «الإخفاء» Hide، ومن ثم سيختفي التطبيق عند تشغيل الحاسب.