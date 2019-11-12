الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحول الرقمي تتصدر أجندة "هايتك دبي 2019"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدرت قضايا الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات و حماية المعلومات والتحول الرقمي في الضيافة جدول أعمال معرض "هايتك دبي 2019"، أكبر معرض لتكنولوجيا الضيافة في الشرق الأوسط، والذي انطلقت فعاياته اليوم، وتنظمه شركتا "هوسبيتاليتي فاينانشيال أند تكنولوجي بروفيشنالز" و"ناسيبا"، ويحظى بدعم من مجلس دبي للسياحة، مع تركيز على المستقبل.

ويجمع الحدث المقام على مدار يومين، بين كبرى الشركات الموفرة لحلول التكنولوجيا في العالم وقادة الفكر من أجل عرض أكبر التوجهات التقنية التي تحدث تحولا في صناعة الفنادق. وكان في استقبال الوفود والترحيب بهم توماس أتزينهوفر من رابطة المحاسبين المعتمدين وفابيان فور، المدير المسؤول في ناسيبا.

وتقدر قيمة المشترين من الشرق الأوسط بما يزيد على 75 مليار دولار أمريكي. وقال فرانك وولف كاي، الرئيس التنفيذي لشركة أتش أف تي بي: "نمو وحجم (هايتك دبي) هو شهادة في حق صناعة الضيافة المزدهرة في الشرق الأوسط. والتطورات في مجال الذكاء الرقمي والاصطناعي تحدث تحول في الأعمال بشكل أسرع من أي وقت مضى. وهدفنا الرئيس هو أن نجمع بين قادة الضيافة والتكنولوجيا لكي يتقاسموا قصص نجاحهم ويتصدوا للتحديات المشتركة. وفي إطار برنامج عمل (هايتك دبي) سوف نقدم دراسات حالة رائدة اقليميا وعالميا، وجلسات نقاش مثيرة للفكر وعروض تكنولوجيا من أكبر موفري الخدمات في العالم والمفكرين الثوريين".

وفي كلمته الافتتاحية، سلط لوران فوافنيل، رئيس المجلس الاستشاري لمعرض هايتك دبي، النائب الأول للرئيس للعمليات والتطوير للشرق الأوسط، افريقيا والهند في شركة سويس- بل هوتيل انترناشيونال، الضوء على الحاجة إلى أمن أعظم فيما يتعلق بالمعلومات.

وأكد فوافنيل: "مع ظهور تكنولوجيات مثل السحابة المتعددة (مالتي كلاود)، إنترنت الأشياء والجيل الخامس لشبكات الاتصال، نحن على مسار سريع إلى مستقبل متصل إلى حد هائل. وبينما توفر هذه التكنولوجيات وعدا رائعا للمستخدمين فإنها أيضا تعرضنا لعدد من نقاط الضعف المحتملة. ويتقاسم العملاء كمية ضخمة من المعلومات الشخصية عبر الإنترنت والفنادق في حاجة لتضمن الحماية لهذه المعلومات. برنامج هايتك دبي مصمم ليمنح الحاضرين رؤى مفيدة في الصناعة ومعلومات حول مثل هذه الموضوعات الملحة".

وتحدث شين أوفلارتي، المدير العالمي للسفر والانتقالات والضيافة في مايكروسوفت، عن "استخدام التقنيات الجديدة في توجيه التحول الرقمي في الضيافة".

