«فايرفوكس» يحظر التحميل الجانبي للأدوات الإضافية

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «موزيلا»، أمس، عن حظر التحميل الجانبي «Sideloading» في إصدار متصفح «فايرفوكس 74»، والمقرر إطلاقه في مارس المقبل، مرجعة السبب إلى المخاطر الأمنية المحتملة.

وأوضحت الشركة الأميركية أن التحميل الجانبي يُقصد به قيام الأدوات الإضافية في متصفح «فايرفوكس» بتثبيت ملحقات أخرى.

وأضافت «موزيلا» أن عملية التحميل الجانبي لا ترتبط فقط بوصول البرمجيات الضارة والخبيثة إلى الحواسيب، بل إن المستخدم سيواجه مشكلة عند تثبيت الأدوات الإضافية المفيدة من خلال الملحقات، حيث لن يتمكن من إزالة تثبيت الأدوات الإضافية المثبتة عن طريق التحميل الجانبي مثل الملحقات الأخرى في مدير الأدوات الإضافية في متصفح «فايرفوكس». وحتى لا يفقد المستخدم الأدوات الإضافية المرغوبة أو ملحقات التحميل الجانبي المطلوبة في مارس 2020، كشفت «موزيلا» عن خطوة وسيطة، حيث سيقوم إصدار «فايرفوكس 73»، المقرر طرحه في فبراير 2020 المقبل، باستقراء ملحقات التحميل الجانبي وإظهارها للمستخدم، وعندئذ يمكنه تقرير ما إذا كان يجب تثبيتها بصورة منتظمة أو إزالتها.