الكشف في برلين عن أجهزة عالية الاستجابة للينوفو بتقنية "أثينا" من إنتل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كُشف خلال معرض "إيفا برلين 2019" النقاب عن أجهزة كمبيوتر المستقبل المحمولة الجديدة من لينوفو، والتي تعتبر جزءاً من تقنية مشروع "أثينا" من إنتل لتوفر تجربة أكثر سلاسة وسهولة وتحسيناً فائقاً في شحنة البطارية الطويلة.

وشهدت الشراكة بين لينوفو وإنتل تزويد أجهزة ThinkPad وYoga الجديدة بمعالجات إنتل Core™ من الجيل العاشر لتوفّر الأداء الفائق والإنتاجية المضاعفة للمستخدمين الذين يحتاجون للبقاء على اتصال طويل مع أجهزتهم أثناء التنقل.

نقلة نوعية لأجهزة الكمبيوتر المحمول

صمم مشروع "أثينا" بفضل البحث المتقدم والتفكير الابتكاري، ومن المقرر أن يمنح مستخدمي الكمبيوتر المحمول من لينوفو في جميع أنحاء العالم تحسينات وتطويرات جديدة مثل خاصية Instant Resume التي توقظ الجهاز من وضع النوم في أقل من ثانية. وبالإضافة إلى توفير الاتصال الفائق السرعة، ستتمتع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعمة بتقنية مشروع Athena بعمر بطارية طويل حيث يمكنها أن توفر فترة تشغيل تصل إلى أربع ساعات بعد شحنها سريعاً لمدة نصف ساعة فقط.

وتستشعر تقنيات الذكاء الاصطناعي والمساعدة الصوتية المتطورة احتياجات المستخدم، وتحسن بدورها الأداء والاستجابة بذكاء لتلبية متطلبات كل شخص بشكل أفضل، فيما ستتوسع مساحة الشاشة وتتقلص الحواف لتسمح بتجربة مشاهدة غامرة.

وقد أعيد تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من لينوفو بشكل كامل لتقديم أعلى مستويات الجودة في التفاعل عبر القلم أو الصوت أو اللمس. وصُمم الجيل الجديد من أجهزة كمبيوتر لينوفو المحمولة ليكون من الأجهزة الأنحف والأخف والأقوى المدعومة بتقنيات إنتل.