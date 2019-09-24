غوغل" تفوز في معركتها مع فرنسا بشأن "حق النسيان""

المصدر: لوكسمبورغ - رويترز

لم تعد شركة "غوغل" مضطرة لإزالة روابط بيانات شخصية حساسة على مستوى العالم، فقد قضت بذلك المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عندما فصلت في نزاع بين شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة وجهات تنظيمية تعمل على حماية الخصوصية في فرنسا.

وكانت هيئة حماية البيانات الشخصية في فرنسا (سي.إن.أي.إل) قد غرمت "غوغل" 100 ألف يورو في عام 2016 لرفضها إزالة معلومات حساسة من نتائج البحث على الإنترنت على مستوى العالم بناء على طلب في إطار ما يعرف باسم "حق النسيان".