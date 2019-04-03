المصدر: الامارات اليوم

النص المقتبس في «مستندات غوغل»

لم يعد مستخدمو البرامج المكتبية يبحثون عن المعلومات في الإنترنت، ثم يضيفونها إلى المستندات يدوياً، بهدف الالتزام بالمعايير الأكاديمية التي تفرض على المستخدم وضع النص المقتبس بين علامتي تنصيص، وتسجيل رقم بجانب الاقتباس، وتدوين إشارة إلى المصدر في نهاية الصفحة. والسبب مساعدة بعض هذه البرامج لمستخدمها في ذلك، ومنها برنامج «مستندات غوغل» Google Docs. ويتم ذلك من خلال فتح المستند الذي ترغب في إضافة الاقتباس إليه عبر «مستندات غوغل»، ثم حدد الكلمة أو العبارة الموجودة في النص، والتي ترغب في أن يبحث «غوغل» عنها، ثم انقر فوق «استكشاف» Explore.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم نتائج البحث عن المحتوى. وهنا انقر داخل المستند في المكان الذي ترغب في إضافة الإشارة إليه، ومرر الـ«ماوس» فوق الرابط المرغوب فيه.

انقر أخيراً فوق علامة الاقتباس، وستلاحظ أنه تمت إضافة إشارة ضمن النص تحمل رقماً معيناً، وستلاحظ أيضاً إضافة إشارة في نهاية الصفحة، تحمل الرقم نفسه ورابطاً خاصاً بالمحتوى الذي أردت الإشارة إليه.

استخلاص مزايا التطبيقات في «أندرويد باي»

تحفل تطبيقات الهواتف الذكية بعدد كبير من الميزات، لكن المستخدمين لا يستخدمون غالباً إلا عدداً قليلاً من هذه المزايا. لذلك حاول نظام تشغيل «أندرويد» في أحدث إصدارته «أندرويد باي» التجاوب مع رغبة المستخدمين في العثور على أهم ملامح التطبيقات واستخدامها من الشاشة الرئيسة بشكل دائم، دون الحاجة للمرور بالخطوات التقليدية لفتح التطبيق. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بهذا النظام، فإنه يمكنك استخلاص الميزة المهمة من التطبيق الذي تستخدمه من خلال فتح الهاتف، ثم التوجه إلى درج التطبيقات والنقر فوقه.

ثم ابحث عن التطبيق الذي ترغب في التعامل مع إحدى ميزاته المهمة مباشرة، وانقر فوق الأيقونة الخاصة به مع التثبيت برهة، وستظهر أمامك نافذة جديدة تضم أهم الميزات التي يضمها التطبيق. وهنا مرر بينها حتى تعثر على الميزة المرغوبة.

المس بإصبعك مع التثبيت الملمح الذي تريده، وابدأ في سحبه خارج القائمة إلى الشاشة الرئيسة home screen للهاتف لتستخدمه مستقبلاً من خلال هذه الشاشة.