هواوي تغير تكنولوجيا الكمبيوتر المحمول في MateBook 13

المصدر: فراس النعسان - دبي

أطلقت شركة هواوي أخيراً الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook 13 الذي يتميز بمعالج جديد Intel® core ™ i7 8565U المنتمي إلى الجيل الثامن (Whiskey Lake)، وهو يعمل %40 أسرع من سابقه و%10 أسرع من معالج KBL-R.

عند استخدام هذا الكمبيوتر المحمول تجد أن متعة العمل على الشاشة القابلة للمس مضاعفة عن أي جهاز من فئته، فهو يتمتع بنسبة ظهور للشاشة من مساحة الجسم تبلغ %88، فيما تضيف حافة HUAWEI MateBook 13 النحيفة 4.4 ملم مساحة أكبر للرسومات الساطعة الغنية والحية لإعطاء قدرة أمثل للعمل على الجرافيك، والرسومات البيانية بالنسبة لمحترفي مهن التصميم.



تنقل سلس باللمس

التنقل السلس من خلال لمس الشاشة يعتبر مثالياً في هذا الجهاز، كون دقة الأداء تبدو واضحة للغاية، وإمكانية الاعتماد على اللمس للتصفح الكامل متاحة هنا في HUAWEI MateBook 13.

وبالتجربة، فإن ضبط حساسية الشاشة التي تعمل باللمس يتم من خلال 10 نقاط بدقة، وبذلك تبلغ قوة الاستجابة للمس دقة عالية، وهو ما يعطي هذا الجهاز المحمول قدرة على التعامل مع المستخدمين من كافة الفئات.

وقد تجنب مصممو HUAWEI MateBook 13 المشاكل التي وقع فيها منتجو الكمبيوترات المحمولة في السابق، فيما يخص تفعيل اللمس على الشاشة، فنرى أن الطلاء المضاد للبصمة يحافظ على دقة الشاشة 2160×1440 لتبقى ناصعة وبراقة ولا تحتاج إلى تنظيف مستمر، ما يبقى اللمس قوياً وفاعلاً.

خفة الوزن

ويتميز HUAWEI MateBook 13 بخفة الوزن والقوة معاً، فالمعدن الصلب والخفيف الذي صنع منه يجعل من استخدامه كمحمول متنقل أمراً سلساً، وهو مصمم خصيصاً لتوفير إمكانية حمل مثالية، كما يبدو من تجربته.

وبحسب النشرة المرفقة مع الجهاز، فقد تم تصميم إطاره المعدني الرفيع بطول 14.9 ملم بدقة متناهية مع قطع من ألماس في كل زاوية، ما يمنحه مظهراً وملمساً عصريين للغاية.

سرعة الأداء

يحمل الجهاز بطاقة NVIDIA® GeForce® MX150 مع 2 غيغابايت GDDR5. وعند العمل على الصور والملفات الجرافيكية المدمجة، يصل الأداء إلى أربعة أضعاف، ويستطيع المستخدم العمل على تحرير مقاطع الفيديو بسهولة وسرعة مميزتين.

كما يتم نسخ الرسومات احتياطياً من خلال خاصية قوة التصميم الحرارية TDP 25 W لتجعل تحرير مقاطع الفيديو والألعاب عملية سلسة، وسريعة، وموثوقة.