"HONOR" تُطلق "Magic7 Pro" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة " HONOR" ، اليوم، عن إطلاق هاتف "HONOR Magic7 Pro" في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك في إطار التزامها بتوفير أفضل تجربة هاتف ذكي في الأسواق، حيث تقدم "HONOR" هاتف "HONOR Magic7 Pro" مع إمكانات ذكاء اصطناعي متطورة تغير تجربة التصوير الفوتوغرافي، وتعزز جودة العرض، وتقدم أداء استثنائي للهاتف.

ويأتي "HONOR Magic7 Pro" مع تطبيق Google Gemini مثبتًا مسبقًا .

ويمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي من Google مساعدة المستخدمين على تحسين الأفكار والتعلم بطرق جديدة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني والتخطيط للأحداث والمزيد.



تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقال المدير العام لشركة " HONOR GCC"، لورانس لي: "نحن متحمسون لتقديم هاتف (HONOR Magic7 Pro ) في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتصدر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي طليعة الأولويات، وبفضل تكامله السلس مع تقنيات الذكاء الاصطناعي سواء عبر الجهاز أو من خلال التقنيات السحابية، فإن هاتف (Magic7 Pro) يقدم تجربة استخدام رائعة، تتسم بالذكاء والأمان معاً. كما يعكس إطلاق الهاتف التزامنا المُستمر بتقديم الهواتف الذكية من الجيل التالي المبتكرة التي تعكس بعمق المتطلبات الديناميكية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الديناميكي التي تركز على المنتجات الذكية الأفضل تقنياً."

وخلال فعالية الإطلاق الإقليمية التي أقيمت في دبي، أُعلن أيضًا أن "HONOR" أصبحت الشريك الرسمي للّوفر أبوظبي في معرضه القادم المميز: "ملوك وملكات إفريقيا: أشكال ورموز القوة".

ويؤكد هذا التعاون التزام العلامة التجارية بتعزيز الابتكار والإبداع، متجاوزةً حدود التكنولوجيا لدعم المبادرات الثقافية والفنية التي تلهم المجتمعات وتوحّدها.

تجربة تصوير ثورية مع محرك

لتزويد المستخدمين بتجربة تصوير استثنائية، تم تجهيز هاتف "HONOR Magic7 Pro " بنظام كاميرا HONOR AI Falcon المتطور. مع الكاميرا الرئيسية "HONOR Falcon Super Dynamic" بدقة 50 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين التقاط تفاصيل معقدة وواضحة في ظروف إضاءة مختلفة، وذلك بفضل مستشعر الكاميرا "HONOR Falcon Super Dynamic" مقاس 1/1.3 بوصة الرائد في الصناعة وعدسة بفتحة عدسة قابلة للتعديل f/1.4.

وتعمل الكاميرا الواسعة بدقة 50 ميجابكسل على توسيع مجال رؤية المستخدمين، ما يجعلها مثالية لالتقاط صور المناظر الطبيعية أو الصور الجماعية.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد الكاميرا المقربة بدقة 200 ميجابكسل مثالية لأولئك الذين يستمتعون بتصوير الأجسام البعيدة والمناظر الليلية المذهلة، حيث تتميز بمستشعر المقربة المتقدم مقاس 1/1.4 بوصة مع فتحة عدسة كبيرة f/2.6.

ومن خلال تسخير قوة كل من نموذج Light and Shadow Portrait الضخم، ونموذج Capture Enhancement ونموذج Telephoto Enhancement ، يقدم HONOR Magic7 Pro محرك الصور AI HONOR - أول نظام تصوير محمول في الصناعة مع نماذج AI كبيرة هجينة (على الهاتف وعبر السحابة)، ما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير متطورة وذكية مع قدرات تصوير متقدمة.

توفر أوضاع Harcourt Portrait للمستخدمين خيارات إبداعية لالتقاط صور مذهلة بإضاءة محسنة، في حين توفر ميزة AI Enhanced Portrait صورًا عالية الدقة تضمن ظهور الألوان الحقيقية لكل موضوع.

كما يقدم الهاتف تقنية AI Super Zoom المصممة لالتقاط المناظر الطبيعية الخلابة مع نطاق بؤري مذهل يتراوح من 30x إلى 100x، والتقاط صور شديدة الوضوح حتى من مسافات بعيدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع HONOR AI Motion Sensing Capture، يمكن للمستخدمين التقاط اللحظات الثمينة بوضوح استثنائي. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية HD Super Burst للمستخدمين تجميد تسلسل الحركة عالية السرعة بدقة تصل إلى 10 إطارات في الثانية، ما يضمن التقاط كل حركة بدقة في كل لقطة.



نمط حياة ذكي

يوفر هاتف HONOR Magic7 Pro واجهة ذكية مخصصة تدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في مهامك اليومية. فبفضل الإمكانات المحسنة في Magic Portal2، يمكنك رسم دائرة "تحديد" أي شيء على الشاشة سريعًا وتمكين ميزات فهم النص والصورة الفوري أو الوصول إلى خدمات التطبيقات المطلوبة على الفور.

ولتلبية سيناريوهات المستخدم المتنوعة، تدعم Magic Portal الآن مجموعة أوسع من التطبيقات التي تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه والسفر والإنتاجية واحتياجات التسوق. وبشكل خاص، مع الفهم الدلالي المحسن للمعالم وعناوين الأفلام، يمكن لـ Magic Portal الآن توجيه المستخدمين بسرعة إلى تطبيقات الترفيه بسهولة.

بالاستفادة من التكامل السلس بين تطبيق ميني لينك وMagicPortal، يمكن للمستخدمين التقاط صور وطباعتها ومشاركتها على الفور في خطوة واحدة فقط وباستخدام طابعة إنستاكس ميني لينك ٣، مما يوفر لهم اتصالاً متطوراً وتصميماً يلبي احتياجات المستخدم ويوفر تجربة متميزة وسهلة أثناء التنقل.

ومع تكامل Gemini يحصل المستخدم على وصول سريع إلى مساعد Google AI والميزات الذكية القائمة على فهم السياق فيما يتعلق بما يظهر على الشاشة. وباستخدام ملحقات Gemini، يمكن للمستخدمين العثور على المعلومات من تطبيقات وخدمات Google مثل الخرائط ويوتيوب والرحلات الجوية والفنادق والتفاعل معها.

وفيما يتعلق بالعمل والإنتاجية، تُمكِّن سلسلة HONOR Magic7 Pro المستخدمين من زيادة إنتاجيتهم إلى أقصى حد، عبر مجموعة واسعة من الوظائف المتقدمة مثل الترجمة بالذكاء الاصطناعي وHONOR Notes، ما يجعل الهاتف أداة أساسية للمحترفين الذين يسعون إلى التميز في العمل.

وتدعم ميزة HONOR Notes الآن AI Summary التي يمكنها تحليل محتوى ملاحظات المستخدمين بسرعة وتوفير ملخص للمحتوى. في حين تُمكن AI Minutes المستخدمين من استخلاص رؤى أساسية من نصوص الاجتماعات الطويلة أو مواد التدريب.

ومع AI Translation، يوفر HONOR Magic7 Pro ترجمة فورية وجهًا لوجه بالذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 13 لغة ، ما يساعد المستخدمين على سد الفجوات اللغوية في الوقت الفعلي. كما تضمن تقنية AI Dual-way Noise Reduction التواصل الواضح في أي مكان، ما يجعل الاجتماعات التي تضم عدة أشخاص تبدو وكأنها وجهاً لوجه مع تقليل عوامل التشتيت.

ولحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المحتملة باستخدام تقنية Deepfake وضمان الأمان عبر الإنترنت، تأتي سلسلة HONOR Magic7 أول جهاز في الصناعة يدمج تقنية AI Deepfake Detection الرائدة على الجهاز.

تستخدم هذه الميزة خوارزميات متقدمة لتحديد المحتوى الذي تم التلاعب به من خلال تحليل العيوب الاصطناعية على مستوى البيكسل، وحواف تركيب الحدود، واستمرارية الإطارات بين الإطارات، والمزيد، ما يحمي المستخدمين من عمليات الاحتيال العميقة المحتملة خلال مكالمات الفيديو.

أداء استثنائي للألعاب

بفضل شريحة Snapdragon® 8 Elite للهاتف ، تم تجهيز Magic7 Pro بوحدة المعالجة المركزية Qualcomm® Oryon المتقدمة ووحدة معالجة الرسوميات Qualcomm® Adreno. جنبًا إلى جنب مع أول تقنية AI Real-Time Rendering في الصناعة. وبدعم من قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز من HONOR وهندسة الحوسبة المتقدمة من Snapdragon، يوفر الجهاز رسوميات على مستوى الكمبيوتر الشخصي وأسلوب لعب شبه كامل الإطار، ما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة ألعاب لا مثيل لها وسريعة الاستجابة، حيث يتميز الجهاز بمحرك AI Predictive Scheduling الأول، ويستخدم التنبؤ بالمشهد AI والتعرف الدقيق على معدل الإطارات لإدارة النظام الأمثل، ما يضمن استقرار معدل الإطارات الرائد في الصناعة مع تقلبات أقل من 0.2.

ولتعزيز الأداء مع الألعاب الثقيلة والعتاد القوي، تتميز سلسلة HONOR Magic7 Pro ببطارية سيلكون كربون سعة 5850 مللي أمبير في الساعة 4، تستخدم مواد سيلكون أنود - silicon-based anode مبتكرة لتحسين الأداء. حيث توفر هذه البطارية طاقة فعالة في درجات الحرارة المنخفضة، وتدعم إعادة الشحن السريع مع شاحن HONOR SuperCharge السلكي بقوة 100 واط وشاحن HONOR SuperCharge اللاسلكي بقوة 80 واط، تسمح بإعادة شحن الهاتف بالكامل في 33 دقيقة فقط باستخدام شاحن سلكي متوافق، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يحتاجون إلى حلول شحن سريعة.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز الجهاز مكبر صوت استريو مع تجويف صوتي مدمج كبير للغاية وصوت مكاني. معززة بخوارزمية تعزيز الجهير، توفر هذه الميزة جهيرًا قويًا ورنانًا لتجربة صوتية أكثر ثراءً.

محاكاة رائدة للضوء الطبيعي

تتميز سلسلة HONOR Magic7 بمجموعة من ميزات راحة العين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تمثل شاشة HONOR Magic7 Pro مقاس 6.8 بوصة إنجازًا جديدًا مع شاشة HONOR AI Eye Comfort Display، التي تحقق محاكاة رائدة للضوء الطبيعي، بما في ذلك اللون والطيف والاستقطاب والاستمرارية والسطوع والإيقاع، ما يرسي معيارًا جديدًا في العناية بالعين عبر محاكاة خصائص الضوء الطبيعي من جميع الأبعاد.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر زجاج HONOR NanoCrystal Shield متانة استثنائية نظرًا لكونه مقاومًا للسقوط عشر مرات من الزجاج العادي ومعتمدًا لقدرات مقاومة الغبار والماء، ما يضمن بحماية HONOR Magic7 Pro من التآكل اليومي.